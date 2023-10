Passionné de sport, de football plus précisément, et de journalisme, c'est avec bonheur que je traite l'actualité sportive. Analyser les matchs, di...

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM, Jonathan Clauss a été rappelé en équipe de France. Mais un constat amer plane sur son retour.

OM : Jonathan Clauss incompatible au système de jeu de Didier Deschamps

Affecté par sa non-convocation au Mondial 2022, Jonathan Clauss s’est vite ressaisi et réalise un bon de début de saison à l’Olympique de Marseille. Il a réussi à rebondir et se démarquer à son nouveau poste au sein d'une défense à quatre chez les Phocéens. Son retour en grâce a même été remarqué par Didier Deschamps qui l'a rappelé pour les prochains matchs de l’Équipe de France contre les Pays-Bas et l'Écosse.

Ce retour chez les Bleus offre à Jonathan Clauss une opportunité de briller sous les couleurs tricolores. Cependant, son avenir au sein de l’équipe nationale reste incertain. Daniel Riolo souligne que le système de jeu de Didier Deschamps ne correspond pas vraiment au style de jeu du Marseillais. Il explique que l'équipe de France de Deschamps joue habituellement avec une défense à quatre composée de joueurs costauds, mais qui montent peu. Jonathan Clauss, bien qu'ayant brillant avec l'OM, ne semble pas s'insérer naturellement dans cette configuration.

"C'est mort pour Jonathan Clauss"

Le consultant de RMC Sport est convaincu que la présence de Jonathan Clauss dans l'équipe nationale est davantage due à des circonstances temporaires, en raison des absences de certains cadres en défense. Cependant, une fois que Jules Koundé sera rétabli de sa blessure, Daniel Riolo estime que le défenseur de l'OM devrait rapidement perdre sa place dans l'équipe de France.

« Je pense que Deschamps a plutôt misé sur le côté gauche avec Theo Hernandez pour les montées. Désormais à l’OM, Clauss joue beaucoup à quatre derrière. Mais si Koundé est là, et on est d'accord que ce ne sont pas les mêmes profils, je pense que c’est mort pour Clauss », a-t-il indiqué sur les ondes de la radio sportive. Daniel Riolo est ainsi persuadé que le joueur de l'OM est plus une solution de rechange temporaire plutôt qu'une pièce maîtresse du dispositif de l'Équipe de France à long terme.