PSG Mercato : Le Paris SG engage une bataille colossale avec le Real

Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2022 à 19:17

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid sont engagés dans une nouvelle bataille colossale. L’été s’annonce chaud entre les deux clubs.

Le Paris SG à fond pour Aurélien Tchouaméni !

Récemment, certains médias ont annoncé un accord entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni en vue d’un transfert en fin de saison, le journaliste espagnol José Félix Díaz assure qu’il n’y a absolument rien de conclu entre le milieu de terrain de l’AS Monaco et les Merengues. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l'international français de 22 ans pourrait toutefois quitter le Rocher l’été prochain.

À la recherche de nouveaux éléments dans le secteur médian, le Paris Saint-Germain serait en embuscade pour obtenir la signature de l’ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux. D’après les informations du portail Foot Mercato, « le PSG est une piste réelle. Le club de la capitale étudie le dossier depuis plusieurs mois maintenant et le joueur serait considéré comme un renfort de taille pour le milieu parisien. »

Toutefois, le média sportif précise que l’incertitude qui règne autour de l’avenir de Leonardo ne facilite pas pour le moment des avancées dans ce dossier. Mais après Paul Pogba et Lucas Paqueta, le Paris SG serait bel et bien positionné sur la piste menant à Aurélien Tchouaméni. Surtout que le montant réclamé par l’AS Monaco pour le natif de Rouen n’est pas de nature à constituer un soucieux majeur pour les finances des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le tarif déjà connu pour Tchouaméni ?

Recruté en janvier 2020 pour 18 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni va rapporter beaucoup plus dans les caisses de l’AS Monaco. En effet, Foot Mercato indique que la direction du club monégasque aurait fixé à 50 millions d’euros le montant nécessaire pour déloger Tchouaméni de la Principauté lors du prochain mercato estival.

Mais Nasser Al-Khelaïfi va devoir livrer une nouvelle bataille avec le Real Madrid après le dossier Kylian Mbappé. En effet, avec un milieu de terrain vieillissant, la Maison-Blanche serait très intéressée par le profil de Tchouaméni afin de préparer la relève de Toni Kroos (32 ans), Casemiro (30 ans) et Luka Modric (36 ans).

Toujours selon la source francilienne, Liverpool, Chelsea et Manchester United seraient également dans la course pour la signature d’Aurélien Tchouaméni. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire dans cette affaire.