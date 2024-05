Barça Mercato : Les prétendants se bousculent pour Jules Koundé

Le Barça doit dégrossir son effectif cet été. Parmi les joueurs susceptibles de partir, Jules Koundé a beaucoup de prétendants en Europe.

Jules Koundé intéresse plusieurs gros clubs

Dans une situation économique compliquée depuis quelques années, le FC Barcelone va encore devoir se séparer de plusieurs joueurs cet été. Parmi eux, Jules Koundé intéresse de nombreux gros clubs européens, comme le rapporte Sport.

D’après le journal espagnol, l’international français fait de l’oeil à Chelsea, au PSG, à Manchester United, l’Inter Milan et Newcastle. La polyvalence du Français, qui peut jouer en défense central comme à droite, plaît beaucoup à ces clubs.

Le départ de Koundé est donc envisageable, d’autant plus que le Barça fait face à un embouteillage en défense centrale. Avec Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez, Christensen et le retour de prêt d’Eric Garcia, les Catalans doivent vendre.

De grosses offres à prévoir ?

Malgré l’intérêt de gros clubs, Jules Koundé souhaiterait poursuivre son aventure au FC Barcelone. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone sera en mesure de le conserver en cas de grosses offres.

Avec un contrat qui court jusqu’en 2027 et une belle polyvalence, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux ne devrait pas être bradé. Cette saison, il a participé à 31 rencontres de Liga, pour 1 but et 2 passes décisives sous les couleurs blaugranas.