PSG Mercato : Coup de théâtre renversant au Paris SG avec Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2022 à 13:22

Et si Kylian Mbappé était finalement la grande révolution annoncée au PSG après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions ? Les lignes bougent.

Kylian Mbappé réfléchit à une prolongation avec le PSG

Qui pourrait dire avec exactitude le prochain club dans lequel évoluera Kylian Mbappé ? En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 23 ans n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et les rumeurs enflent autour de son avenir. En Espagne, plusieurs médias assurent que l’enfant de Bondy aurait d’ores et déjà conclut un accord de principe avec Florentino Pérez en vue d’une arrivée libre au Real Madrid à l’issue de la saison.

Mais rien n’est encore officiellement signé entre les deux parties et les dirigeants parisiens s’activent pour faire changer d’avis leur numéro 7. Aux dernières nouvelles, Mbappé réfléchirait de plus en plus à une prolongation avec les Rouge et Bleu. À deux mois de la fin de la saison, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco voudrait écouter les arguments de sa direction pour le projet sportif à venir après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Le leader du championnat français commencerait donc à reprendre espoir pour l’avenir du joueur.

D’ailleurs, l’entourage du Golden Boy 2017 serait séduit par l’idée d’une prolongation de courte durée avec la possibilité de partir dans un an. La chaîne sportive américaine ESPN confirme cette tendance et assure que plusieurs membres de l’entourage de Mbappé pousseraient désormais pour une prolongation à Paris, notamment la mère du footballeur, Fayza Lamari. Même si le dernier mot reviendra au principal concerné, certaines voix s’élèvent déjà pour annoncer sa prochaine signature en faveur du PSG.

Rolland Courbis pense que Mbappé va prolonger

Auteur d’une prestation XXL et un doublé mardi soir, en amical avec l’Équipe de France contre l’Afrique du Sud (5-0), Kylian Mbappé attend la fin de la saison pour se pencher véritablement sur son avenir. Mais Rolland Courbis pense que le champion du monde 2018 ne quittera pas la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain l’été prochain. Alors que plusieurs sources annoncent une arrivée au Real Madrid déjà bouclée pour le protégé de Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur du Stade Rennais pronostique plutôt une prolongation en faveur de l’équipe du président Nasser Al-Khelaïfi.

« J’en ai discuté autour de moi et je pense que Mbappé va rester au PSG. Pas mal de choses me le font dire, des récents bruits notamment. Alors, non pas sur un contrat de longue durée, mais sur un contrat de deux ans. Il semblerait que sa famille ait compris qu’il était difficile pour lui de ne pas être reconnaissant envers le PSG en faisant partie du club au moins jusqu’à la Coupe du monde puis en se donnant rendez-vous cinq mois plus tard. Je miserai donc sur le fait que Mbappé reste dans notre Ligue 1 », a expliqué le consultant sportif sur les antennes de RMC. Le feuilleton Mbappé est loin d'être terminé !