ASSE : Des absences confirmées à Saint-Étienne contre l'OM

01 avril 2022

Pour le match de l’ ASSE contre l’ OM, samedi (21h) à Geoffroy-Guichard, Pascal Dupraz enregistre déjà trois absents et non des moindres.

ASSE Mercato : Khazri, Hamouma et Sacko forfait !

L’ ASSE affronte l’OM, samedi soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Un match dont l’enjeu est différent pour les deux adversaires. Alors que l’AS Saint-Étienne (18e et barragiste) cherche des points pour se maintenir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille (2e) est en course pour finir sur le podium. Les trois premières places de Ligue 1 sont en effet qualificatives pour la Ligue des Champions 2022-2023.

Mais les nouvelles ne s’annoncent pas bonnes pour les Verts. D’après les informations de L’Équipe, Pascal Dupraz va devoir se passer de Wahbi Khazri. Touché à l'ischio-jambier avant la trêve internationale, le capitaine et meilleur buteur de l’ ASSE n’est pas remis pour prendre part au choc contre le club phocéen, à en croire le quotidien sportif. Idem pour Romain Hamouma. Le polyvalent et expérimenté joueur offensif, opéré du poignet début mars, n'est toujours pas opérationnel. Sans oublier Falaye Sacko (arrire latéral droit), blessé au genou et annoncé forfait pour le reste de la saison.

Première convocation pour Enzo Crivelli ?

En revanche, les Verts pourraient revoir Yvan Neyou dans le groupe pour affronter l’ OM dans le chaudron qui s’annonce bouillant. En Vert Et Contre Tous assure que le milieu défensif camerounais a repris l’entrainement collectif après s’être remis d’une entorse à la cheville. Éloigné du terrain depuis la mi-février, suite une blessure au genou, Yvann Maçon aurait lui repris l'entraînement individuel la semaine dernière.

Quant à la recrue hivernale, Enzo Crivelli (avant-centre de 27 ans), il pourrait faire sa première apparition dans le groupe de l’ ASSE, depuis sa signature le 31 janvier 2022, soit le dernier jour du mercato d’hiver.