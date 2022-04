Montpellier HSC Mercato : L’énorme annonce de Téji Savanier

Publié par Ange A. le 01 avril 2022 à 06:22

Capitaine du Montpellier HSC, Téji Savanier vient de lever un pan de voile sur son avenir. Il envoie un message fort à sa direction.

Téji Savanier scelle son avenir avec le Montpellier HSC

Suite au départ d’Andy Delort et Gaëtan Laborde l’été dernier, Téji Savanier s’est imposé comme le nouvel homme fort du Montpellier Hérault SC. Auteur de 6 réalisations et de 7 passes décisives, il est le joueur le plus décisif du Montpellier HSC cette saison. Alors qu’il ne lui restera qu’un an de contrat avec le MHSC, le milieu de terrain affiche un souhait fort pour son avenir. Un futur qu’il écrit encore avec le club héraultais. Interrogé par Mohamed Bouhafsi, le capitaine montpelliérain exprime le vœu de poursuivre, voire de terminer sa carrière à La Paillade. Il clame notamment son attachement au club et veut évoluer dans le nouveau stade qui sera prochainement inauguré.



Vers une prolongation de Savanier au MHSC ?

« Je suis le joueur, je suis l’homme le plus heureux aujourd’hui. Je suis dans mon club, dans ma ville et surtout, dans ma famille, tout va bien […] Il me reste encore un an de contrat à la fin de cette saison. On discute avec le président. J’espère de tout cœur d’être à cette inauguration, ça serait une énorme fierté. […] Je me vois faire toute ma carrière ici, c’est ma ville, on est tous bien ici », a indiqué le milieu du Montpellier Hérault SC. L’ancien Nîmois est tout de même conscient qu’il n’est pas à l’abri d’une surprise malgré sa volonté de rester au Montpellier HSC.

« Après, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, il peut se passer plusieurs choses mais c’est mon rêve de faire l’inauguration de ce nouveau stade avec mon président et toute ma famille », a poursuivi le maître à jouer du MHSC.