PSG Mercato : Le ton est donné pour la révolution du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 17:22

Après une énième élimination précoce en Ligue des Champions, une révolution est annoncée au PSG pour l’été prochain. Les choses se précisent déjà.

Changement drastique de projet au Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain va vivre une un mercato estival des plus agités après avoir fait venir Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et d’après les informations relayées par le journal L’Équipe, le club de la capitale pourrait drastiquement changer son fusil d'épaule.

Après plusieurs échecs en Ligue des Champions, le PSG voudrait désormais miser sur moins de stars et faire plus confiance aux jeunes du centre de formation. Nasser Al-Khelaïfi et les siens semblent disposés à faire peau neuve. Ainsi, en plus du profond réaménagement annoncé dans l'organigramme avec les probables départs de Mauricio Pochettino et Leonardo, le PSG voudrait changer sa manière de recruter.

Alors que Xavi Simons se dirige vers un départ libre en fin de saison, la direction parisienne aurait pour ambition de se tourner davantage vers ses Titis plutôt que de grosses stars. Pour y parvenir, les dirigeants des Rouge et Bleu envisageraient de passer un bon coup de balai dans quelques semaines.

PSG Mercato : Un bon coup de balai dans les tuyaux ?

Après L’Équipe, le Mundo Deportivo assure que Leonardo souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato estival. Des éléments comme Julian Draxler, Abdou Diallo, Colin Dagba et Mauro Icardi, pourraient notamment faire leurs valises en cas d’offres intéressantes. Le média espagnol explique que les cinq joueurs sont disposés à discuter avec Leonardo des conditions d'un éventuel transfert. Si d’autres joueurs comme Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes attendaient des prolongations prochainement, Lionel Messi et Neymar devraient rester, sauf si un prétendant venait avec un chèque irréfutable. L’été s’annonce donc très chaud du côté de la capitale.