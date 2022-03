PSG Mercato : Messi, Neymar, Doha prépare du lourd cet été

Publié par Ange A. le 31 mars 2022 à 09:22

Après la nouvelle déroute du PSG en Ligue des champions, Doha devrait frapper fort cet été. Messi et Neymar Jr ne seraient pas épargnés.

D’importants mouvements annoncés au PSG cet été

L’été prochain promet d’être chaud au Paris Saint-Germain. Une tendance encore confirmée par L’Équipe dans son édition de ce jeudi. Kylian Mbappé pourrait notamment quitter le PSG en tant que joueur libre. L’attaquant de 23 ans a jusqu’ici repoussé toutes les offres de prolongation de ses dirigeants. En fin de contrat, Angel Di Maria ne sera pas prolongé. Le board parisien entend également se débarrasser de certains flops, dont Julian Draxler, Giorginio Wijnaldum et Mauro Icardi. Le quotidien sportif assure qu’une réflexion est actuellement en cours à Doha concernant l’avenir de Lionel Messi et Neymar. Le contrat de l’Argentin expire dans un an. Prolongé la saison dernière, le Brésilien est quant à lui encore lié au club de la capitale jusqu’en 2024.

Messi ou Neymar, Doha va trancher

Le journal indique qu’« une interrogation existe à leur sujet, en interne, au regard de la disproportion entre leur poids dans l’équipe et leur rendement cette saison. » Les propriétaires qataris n’excluraient pas de favoriser « un départ de ses deux stars sud-américaines – en MLS par exemple, que le duo aimerait découvrir. » Lionel Messi et Neymar Jr n’ont plus les faveurs des supporters depuis l’élimination de Paris en Ligue des champions.

Les deux hommes avaient d’ailleurs été copieusement sifflés par le Parc lors de la victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-0). Une situation qui ne laisserait donc pas l’exécutif du club indifférent au moment où d’importants mouvements sont annoncés. Un départ de l’un des anciens Blaugranas permettrait aussi au PSG de se débarrasser d’un gros salaire. Avec respectivement plus de 4 millions d’euros et 3 millions mensuels, Neymar et Messi disposent des deux plus gros salaires du championnat.