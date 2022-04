PSG Mercato : Mbappé s’en va, une grosse star se rapproche de Paris

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 23:22

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid. Pour le remplacer, le PSG pourrait accueillir une très grosse star.

Robert Lewandowski ne veut pas prolonger avec le Bayern

Débarqué en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski estime avoir fait le tour avec le Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant polonais souhaiterait notamment s’offrir un nouveau challenge à 33 ans révolus. Le serial buteur du club bavarois ne serait donc pas enclin à parapher un nouveau bail, à en croire les renseignements recueillis par l’ancien buteur norvégien Jan Aage Fjortoft.

« Lewandowski est furieux de sa situation et de l'ancien intérêt que le Bayern Munich avait pour Haaland avant leur rétractation et leur volonté d'essayer de lui faire signer un nouveau contrat. Jusqu'à présent, Lewandowski n'a eu qu'une seule phrase de la part du Bayern, c'était après un match, Hasan Salihamidžić ayant dit avant le match : « Nous allons lui parler » et Lewandowski a dit « Oh, je n'ai pas entendu parler de ça. »

Après huit saisons passées au Bayern Munich et douze en Bundesliga, Lewandowski voudrait découvrir autre chose. Alors que Kylian Mbappé pourrait très bien s’engager en faveur du Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait à son tour frapper un très gros coup sur le marché des transferts en attirant le numéro 9 du Bayern Munich. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur cette piste prestigieuse.

PSG Mercato : Lewandowski successeur de Mbappé ?

Ce vendredi, le journaliste Christian Falk révèle sur son compte Twitter que Pini Zahavi, l’agent de Robert Lewandowski, aurait proposé les services de son client à plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le puissant agent israélien, qui avait rendu possible le transfert de Neymar du Barça au PSG, serait même en « contact permanent » avec les dirigeants des deux clubs afin d’offrir les services de son client.

Mis au courant des manoeuvres du représentant de son meilleur buteur, le Bayern Munich prendrait l’affaire très au sérieux. Si Mbappé s’en va cet été, Lewandowski pourrait donc débarquer au Paris SG pour s’installer entre Neymar et Lionel Messi.

Affaire à suivre donc...