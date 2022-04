OL : Vers une sacrée surprise de Peter Bosz contre le SCO ?

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 08:52

Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz n’exclut pas une surprise pour la réception du SCO Angers ce dimanche lors de la 30e journée.

L’ OL avec un renfort inattendu contre Angers

Après trois matchs sans succès, l’Olympique Lyonnais souhaite renouer avec la victoire. Ce dimanche, l’ OL affronte le SCO Angers pour la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lyon a l’occasion de prendre sa revanche sur le club de l’Anjou. Le SCO avait laminé le club rhodanien (3-0) lors de leur dernière confrontation à Raymond Kopa. Pour cette affiche, Peter Bosz veut pouvoir compter sur le meilleur effectif possible. L’entraîneur lyonnais, suspendu pour cette rencontre, n’exclut pas de convoquer Tetê, sa dernière recrue. La signature du Brésilien à Lyon a été officialisée jeudi. L’ailier de 22 ans arrive en provenance du Shakhtar Donetsk et s’est engagé pour le reste de la saison. Le coach lyonnais est sous le charme de son nouveau renfort offensif.

Peter Bosz encense Tetê

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est conquis par les qualités de son nouveau crack auriverde. « À mon avis, c’est vraiment un joueur spécial […] Il a des qualités individuelles. Il marque des buts, fait des passes décisives. Ce sont les deux meilleures qualités pour un attaquant. Il a la vitesse, il court derrière les défenses », souligne le coach de l’ OL. Lequel s’est livré sur l’adaptation de Tetê et son apport à Lyon en cette fin de saison.

« Son arrivée est une très bonne chose pour Lyon même s’il reste 9 matches de L1 et au moins 2 de Ligue Europa […] Avec la blessure de Rayan Cherki, on n’a pas beaucoup d’ailiers. Romain Faivre joue et a des qualités, mais je le vois plutôt comme un 10. Mais il fait bien son boulot avec nous. Tetê peut jouer à gauche mais son meilleur poste est ailier droit pour moi. Avec 11 matches encore à jouer, on aura besoin de lui car Karl et Romain ça n’est pas assez », assure le Néerlandais. Reste maintenant à savoir s’il va le convoquer contre Angers.