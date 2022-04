OL Mercato : Première confirmation pour ce joli coup d’Aulas

Publié par Ange A. le 03 avril 2022 à 22:50

Présenté jeudi, Tetê s’est illustré pour sa première convocation avec l’ OL ce dimanche lors d’une victoire de Lyon sur Angers (3-2).

Tetê confirme déjà avec l’ OL

Adaptation express pour Tetê avec l’Olympique Lyonnais. Trois jours après l’officialisation de sa signature à Lyon, le Brésilien était déjà d’attaque. Convoqué par Peter Bosz pour la réception d’Angers ce dimanche, l’ailier a vécu son baptême de feu au Groupama Stadium. L’attaquant arrivé du Shakhtar Donetsk s’est notamment montré décisif pour ses premières minutes avec les Gones. Tetê a inscrit le but de la victoire de l’ OL contre le SCO, deux minutes après son entrée en jeu. Auteur d’un doublé, Moussa Dembélé a permis au club rhodanien de mener au score à deux reprises. Mathias Pereira Lage et Sofiane Boufal ont à chaque fois égaliser pour les visiteurs d’égaliser. Après la rencontre, l’inattendu héros lyonnais s’est livré sur sa première réussie.

Les mots de Tetê après la victoire de Lyon

Le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais savoure ce moment particulier. Il remercie notamment ses nouveaux coéquipiers et le public pour le soutien reçu. « Je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe et surtout d’avoir marqué pour pouvoir donner la victoire à l’ OL. J’ai été très bien accueilli et je suis sûr que cela m’a permis d’avoir pu aider l’équipe d’entrée. J’ai reçu beaucoup de confiance et j’ai pu leur rendre grâce à ce but », a lancé Tetê aux médias du club. L’internatonal Espoir auriverde a profité pour glisser un message à Peter Bosz. « Je suis bien physiquement et je suis à la disposition de l’entraîneur pour pouvoir jouer plus », a-t-il indiqué.

Grâce à son succès, Lyon renoue avec la victoire après deux contreperformances. Une bonne nouvelle avant d’affronter West Ham jeudi en Ligue Europa. Les Gones sont 9es de Ligue 1 mais peuvent toujours croire en l’Europe la saison prochaine. Un prochain exercice auquel pourrait prendre part Tetê. Le club rhodanien n’exclut pas de boucler le transfert définitif du joueur prêté par le Shakhtar.