LOSC : Importante décision avant le derby contre le RC Lens

Publié par Ange A. le 04 avril 2022 à 23:53

Une importante décision a été annoncée ce lundi en vue du derby devant opposer le LOSC au RC Lens le 16 avril à Pierre-Mauroy.

Pas de supporters du RC Lens contre le LOSC

Le Lille OSC a été freiné dans sa remontée au classement samedi par les Girondins de Bordeaux. Le LOSC s’est contenté du match nul (0-0) face à un FCGB réduit à dix dès la première mi-temps. Ce résultat a créé des tensions dans le vestiaire. Impliqué dans des échauffourées avec Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa pourrait déjà quitter Lille. En attendant une décision définitive pour le milieu offensif, le club nordiste a reçu une bonne nouvelle en vue de la réception du RC Lens, son vieil ennemi. Les Dogues joueront devant un public totalement acquis à leur cause le 16 avril prochain. Un arrêté préfectoral publié ce lundi interdit la présence des supporters lensois à Pierre-Mauroy et à ses alentours.

Des risques de nouveaux débordements entre Lille et Lens

Le derby entre le LOSC et Lens est considéré comme « à risques en raison de l’antagonisme existant entre supporters ultras des deux équipes et le risque de provocation par ceux-ci ». Il est donc interdit à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel de pénétrer, de stationner et de circuler dans l’enceinte du stade, son parvis ». Les fans des Sang et or sont également interdits aux alentours du stade, notamment aux boulevards Van Gogh, Valmy, du Breucq, rue de la Volonté, rue Verte, avenue de l’Avenir et route métropolitaine M146, de midi à minuit. Le parcage visiteur sera donc fermé pour ce choc de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats.

La dernière confrontation entre les deux rivaux avait été émaillée par des incidents incluant les supporters à la mi-temps. Le club artésien, vainqueur de cette rencontre, avait écopé de deux matchs à huis clos à Bollaert. La LFP avait prononcé la fermeture du parcage visiteur pour les matchs du Lille OSC à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021.