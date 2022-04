ASSE : Incroyable, un cadre de Dupraz mis à pied pour faute grave !

Publié par Thomas le 05 avril 2022 à 12:19

À quelques jours d'une rencontre cruciale contre le FC Lorient, l' ASSE a appris la mise à l'écart l'une de ses pièces maîtresses de l'effectif.

ASSE : Mahdi Camara écarté du groupe pour faute grave

Voilà une nouvelle dont se seraient bien passés Pascal Dupraz et l’AS Saint-Etienne. En course pour le maintien en Ligue 1 et à l’approche d’un match important contre le FC Lorient, l’entraîneur savoyard devra se passer d’un titulaire au milieu de terrain, Mahdi Camara. Véritable couteau suisse de la formation stéphanoise cette saison, le joueur de 23 ans aurait eu un accrochage important avec un coéquipier de l'équipe réserve hier après-midi, comme le révèle le journal L’Équipe.

Le média précise que Camara aurait été impliqué dans une bagarre avec un joueur stéphanois, une conduite inacceptable qui a poussé le club ligérien à le mettre à pied pour une durée de 5 jours. Un délai qui empêchera l’ancien capitaine de l’ ASSE de disputer la rencontre contre les Merlus prévue ce vendredi. La source apporte plus de précision, indiquant que la bagarre se serait déroulée au centre sportif Robert-Herbin de l’Etrat et aurait impliqué le natif de Martigues ainsi qu’un gardien de but évoluant avec la N3 stéphanoise.

Des échauffourées qui remontent au match ASSE-OM

Selon L’Équipe, l’origine de cette altercation renvoie au choc contre l’Olympique de Marseille dimanche à Geoffroy-Guichard. Présents comme à l’accoutumée dans la partie haute de la tribune Pierre Faurand (réservée aux familles des joueurs), les proches de Mahdi Camara, dont notamment sa mère et son frère, auraient entendu des moqueries de la part de certains supporters à l’encontre du milieu stéphanois, reconverti pour la soirée en défenseur central.

Des critiques qui se seraient transformées en insultes envers la maman du joueur, ce qui aurait provoqué la colère du frère qui se serait battu avec certains " supporters ". Averti de cette échauffourée pour le moins inédite dans cette zone-là de la tribune, Mahdi Camara a alors souhaité laisser couler l’affaire, pensant qu’il s’agissait de fans marseillais. Cependant, sa surprise fut grande quand il a appris ce lundi, de retour à l’entraînement, que l’un des auteurs des quolibets et de la bagarre en question, était bien stéphanois et même membre de l’équipe réserve !

Nez cassé pour le gardien Yanis Bourbia

En apprenant cette nouvelle, le milieu de l’AS Saint-Etienne se serait alors rendu dans les vestiaires de l’équipe en question, pensionnaire de National 3, pour en découdre avec Yanis Bourbia, gardien de 20 ans qui se vantait même d'avoir " cassé la bouche du frère de Camara ". Dans un premier temps, l’ex-capitaine des Verts a demandé des excuses au jeune stéphanois, ce que ce dernier a refusé, provoquant la colère de Camara qui lui aurait alors asséné plusieurs coups violents. Connu pour son caractère bien trempé, le joueur de 23 ans aurait cassé le nez et amoché la bouche du jeune portier, qui aurait même fait un tour par la case hôpital.

Une plainte pourrait être déposée par la famille Bourbia, qui a par la suite nié toutes insultes à l’encontre de la famille de Camara. De son côté, le milieu de terrain de l’ ASSE a été suspendu 5 jours, le privant d’entraînements collectifs et du match contre le FC Lorient, en plus d’une suspension de salaire.