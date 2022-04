OM : La méthode Sampaoli vivement critiquée après l’ASSE !

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 23:23

Jorge Sampaoli réalise une bonne saison sur le banc de l’ OM. Si sa méthode porte ses fruits, la gestion de son groupe est très souvent critiquée.

OM : Sampaoli, un système qui ne fait pas l’unanimité

Dimanche, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération à Saint-Étienne. L’ OM s’est imposé face à l’ASSE (4-2) et consolide sa deuxième place de Ligue 1. Sur une série de quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, l' OM impressionne désormais par son jeu et la discipline des joueurs qui semblent adhérer à la méthode mise en place par Jorge Sampaoli. Cependant, tout n'est pas au beau fixe à Marseille, puisque la communication et le management du coach argentin suscitent parfois des incompréhensions chez les fans.

Il faut dire que Jorge Sampaoli aime désarçonner ses adversaires en alignant rarement la même équipe. Et le repositionnement de joueur à des postes inhabituels est notamment pointée du doigt. Interrogé à l’issue de la victoire face à l’ ASSE, le coach argentin a tenu à justifier son système de jeu, expliquant qu’il souhaite mettre ses joueurs dans de meilleures conditions où ils peuvent s’exprimer pleinement. Cette explication ne convainc pas certains observateurs, à l’instar de Habib Beye.

Habib Beye dénonce un paradoxe à Marseille

L’ancien Marseillais assure en effet qu’il y a bien un « paradoxe » entre le discours de Jorge Sampaoli et ses choix tactiques. Car si la méthode du coach argentin commence à porter ses fruits, certains joueurs sont parfois déboussolés par ses choix. C’est par exemple le cas de Valentin Rongier, trimballé de poste en poste cette saison. « Cela a marché avec Samir Nasri parce qu’il était très talentueux, ça marche avec Dimitri Payet parce qu’il a de la liberté. Mais avec d’autres joueurs… Il a enfermé Valentin Rongier parfois dans un rôle qui lui a desservi dans sa performance individuelle », a-t-il fait remarquer.

Habib Beye reste néanmoins optimiste pour la méthode Sampaoli. Il estime que si le coach argentin peut emmener ses joueurs « à se développer dans le temps », Sampaoli aura alors « une équipe ultra aboutie qui pourra enfin appliquer ses idées qui sont parfois très bonnes. » Pour le moment, les Marseillais devront rester soudés en cette fin de saison afin de poursuivre sur cette lancée et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.