Barça Mercato : Laporta boucle une belle signature en défense

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 00:29

Alors que les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé avancent, le Barça est proche de boucher en amont une précieuse signature en défense.

Barça Mercato : Accord trouvé pour la prolongation d'Araujo

Le mercato estival risque d’être très agité du côté du FC Barcelone. Après avoir bouclé les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen, la direction du Barça s’active à présent pour sécuriser l’avenir de certains joueurs. Le dossier le plus médiatisé est bien celui d’Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant français semblait réticent à l’idée de prolonger au Barça. Mais de l’eau a coulé sous les ponts, l’ancien Rennais a revu sa position et semble désormais déterminé à rester à Barcelone. Les négociations ont repris entre les deux parties afin de boucler ce dossier. Et ce n'est pas tout.

La direction du Barça travaille aussi en coulisse, depuis plusieurs semaines, sur la prolongation de contrat de Ronald Araujo. L’issue de ce feuilleton semble même très proche. Fabrizio Romano assure en effet que les dirigeants barcelonais auraient finalement trouvé un accord de principe avec le défenseur uruguayen pour le renouvellement de son bail qui expire en juin 2023.

Un contrat de trois ans pour Ronald Araujo

Arrivée au Barça en aout 2018, Ronald Araujo a travaillé d'arrache-pied pour se faire une place en équipe première. Cette saison, il est devenu un pion clé du dispositif de Xavi Hernandez et affiche une impressionnante régularité (34 matchs disputés, toutes compétitions confondues). Conscient que d’autres clubs commençaient à faire les yeux doux à l’international uruguayen, le Barça a alors pris les devants et a offert un contrat de trois ans à son jeune défenseur polyvalent. Ce dernier, après plusieurs semaines, aurait finalement donné son feu vert pour prolonger à Barcelone, indique la source.

Cette information devrait donc ravir les supporters catalans. Car par cette prolongation, le FC Barcelone veut s’assurer de la présence de son défenseur sur le long terme, mais surtout éviter un nouveau « cas Messi ». Même si rien n’est encore officiel, Ronald Araujo semble bien parti pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Barcelone.