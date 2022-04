OM-PAOK : Terrible coup dur de dernière minute pour Marseille !

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 15:39

À l’approche du choc contre le PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence, l’ OM est secoué par plusieurs absences de taille.

OM-PAOK : Plusieurs absents à l’entraînement à la veille du match

L’Olympique de Marseille reçoit jeudi soir le PAOK Salonique dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais ont à cœur de remporter cette rencontre à domicile avant le match retour en Grèce prévu la semaine prochaine. Et pour la réception de PAOK au stade Vélodrome, plusieurs joueurs seront absents de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Leonardo Balerdi, qui a subi une intervention chirurgicale à l’épaule gauche, est indisponible pour le reste de la saison. Alvaro Gonzalez, parti en Espagne depuis plus de deux semaines, ne devrait pas revenir. Tandis qu’Arkadiusz Milik est revenu de sa sélection nationale avec des pépins physiques. Touché à la cuisse, l’avant-centre polonais devrait manquer cette confrontation européenne. Comme cela était pressenti, les trois joueurs cités ont manqué la séance d’entraînement ce mercredi. Mais un autre joueur vient également de s’ajouter à la liste des absents. Il s’agit de Konrad de la Fuente.

Konrad de la Fuente forfait pour le reste de la saison ?

Après un début de saison en force, le jeune attaquant américain a progressivement régressé pour n’être plus qu’un joueur quelconque à l’ OM, au point de perdre totalement la confiance de son entraîneur. Peu utilisé par Jorge Sampaoli en cette seconde partie de saison, Konrad de la Fuente aurait pu se servir de ce match OM-PAOK pour se relancer et marquer les esprits. Hélas, l’ancien ailier polyvalent du FC Barcelone souffre d’une blessure au cartilage et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Jorge Sampaoli a confirmé son indisponibilité en conférence de presse. « C’est une blessure au cartilage qui a besoin d'une intervention. Il aura trois ou quatre semaines sans jouer après l'intervention. Cela sera très difficile de le revoir cette saison », a déclaré le coach argentin, se montrant très pessimiste pour son retour à la compétition. À l’instar de Leonardo Barlerdi, Konrad de la Fuente risque d’être forfait pour le reste de la saison.