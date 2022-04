OM-PAOK : La compo de Marseille avec de grosses surprises !

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 17:39

Après sa victoire importante contre l' ASSE, l' OM reçoit le PAOK Salonique en Conference League. Découvrez la compo de Marseille avec des surprises.

OM : Une vague d’absents annoncée par Sampaoli

Gros test ce jeudi pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui entament leur quart de finale de Conference League contre l'équipe grecque du PAOK Salonique. En pleine bourre en championnat (3 victoires de rang), l’Olympique de Marseille se présentera ce mercredi soir sans plusieurs de ses forces vives. En conférence de presse ce mardi après-midi, l'entraîneur argentin a confirmé l’absence de son buteur polonais, Arkadiusz Milik, qui n'était pas présent à l’entraînement plus tôt dans la journée. " Milik est forfait jeudi et on fait tout pour essayer de l'intégrer au lendemain du match ", a annoncé l’ancien coach du FC Séville.

En plus de l’attaquant de 28 ans, l’ OM devra composer sans Alvaro, qui a résilié son contrat avec le club, mais aussi Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente. " De la Fuente a une blessure importante au cartilage qui nécessite du temps, ça risque d’être difficile de le revoir cette saison ", a déploré le technicien marseillais.

Steve Mandanda titulaire contre le PAOK

Gros match oblige, Jorge Sampaoli a dû opérer des choix forts dans son onze de départ, à commencer par le poste de gardien de but. Titulaire contre le FC Bâle mi-mars, Steve Mandanda sera de nouveau reconduit mercredi au Vélodrome, lui qui semble reprendre du crédit ces derniers mois au profit de l’Espagnol Pau Lopez.

Décevant contre l’ ASSE dimanche, le Bosnien Sead Kolasinac pourrait laisser sa place à Luan Peres, qui avait disputé la rencontre contre Bale. En attaque, Sampaoli devra trancher entre Cédric Bakambu et Bamba Dieng en pointe. Présent en conférence de presse au côté de son coach, Amine Harit pourrait également débuter, lui qui signe une belle montée en puissance ces dernières semaines.

Compo probable de l’ OM contre le PAOK Salonique

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : V. Rongier, W. Saliba, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : B. Kamara, Gerson, M. Guendouzi

Attaquants : D. Payet, C. Bakambu, A. Harit