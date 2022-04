OM Mercato : Après Alvaro, Sampaoli écarte deux autres joueurs !

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 11:39

Jorge Sampaoli commence à faire le ménage au sein de l’ OM. Le coach argentin a décidé d'écarter certains éléments de son groupe pour la fin de saison.

OM Mercato : Sampaoli écarte deux joueurs en plus

Après la victoire de l’ OM face à l’ASSE (2-4) dimanche dernier, Jorge Sampaoli a fait une importante mise au point sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Le volcanique entraîneur argentin s’est dit prêt à tout pour qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des Champions. Faute de quoi, il pourrait claquer la porte au terme de cet exercice. Jorge Sampaoli est donc déterminé à atteindre ce grand objectif, quitte à écarter certains joueurs. Son idée est surtout de créer un groupe ultra-serré, destiné à aller chercher une qualification en Ligue des Champions.

Ainsi, plusieurs joueurs secondaires n’entrent plus dans les plans de l’Argentin. Le premier indésirable est bien connu, il s’agit d’Alvaro Gonzalez. En manque de jeu depuis le début de la saison, le défenseur espagnol a été envoyé en Espagne pour se ressourcer avec l’accord du club. Cependant, son retour à l’ OM n’est pas garanti, car les dirigeants marseillais auraient déjà entamé les négociations pour résilier son contrat. Un accord entre les deux parties pourrait même être conclu dans les jours à venir. En d'autres termes, l’Espagnol est reparti là d'où il vient et ne devrait pas terminer à la saison en tant que joueur de l’ OM. Deux autres joueurs risquent aussi de vivre une fin de saison cauchemardesque à Marseille.

Konrad de la Fuente et Luis Henrique vers la sortie

Le Phocéen révèle en effet que Konrad de la Fuente et Luis Henrique ne font plus partie des plans de Jorge Sampaoli. S’ils n’ont pas quitté l’ OM, ces deux joueurs se contentent de s’entraîner avec le groupe professionnel marseillais pour se maintenir en forme le temps de la fin de saison. Cette décision peut sembler drastique pour beaucoup d'observateurs, mais Konrad de la Fuente et Luis Henrique peinent à convaincre à Marseille. Ils ont donc perdu la confiance du coach argentin, qui préfère à présent miser sur d’autres options pour le sprint final.

Les 18 joueurs de confiance de Sampaoli selon Le Phocéen :

Gardiens : Pau Lopez, Steve Mandanda

Défenseurs : Pol Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac, Luan Peres

Milieux de terrain : Valentin Rongier, Gerson, Kamara, Guendouzi, Gueye

Attaquants : Ünder, Payet, Milik, Harit, Bakambu, Dieng