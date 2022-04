Man United Mercato : Erik ten Hag a déjà sa première cible !

Publié par Thomas G. le 07 avril 2022 à 14:23

Le futur entraîneur de Man United, Erik ten Hag aurait déjà coché le nom de sa première recrue. Il s'agit d'un milieu international portugais.

Man United Mercato : Ruben Neves, premier souhait d’Erik ten Hag

Le technicien néerlandais commencerait déjà à préparer la saison prochaine. Selon les informations de Sky Sports, le futur entraîneur de Manchester United aurait transmis le nom d’un joueur aux dirigeants des Red Devils. Il souhaite engager le milieu de terrain portugais Ruben Neves pour remplacer Paul Pogba.

Ruben Neves a refusé toutes les propositions de contrat transmises par les Wolves. Son contrat expire en 2024, cet été est donc la dernière chance pour Wolverhampton de le vendre à prix fort. L’international portugais de 25 ans veut quitter les Wolves pour franchir un cap et remporter des titres. De plus, le joueur apprécierait beaucoup la perspective de pouvoir être titulaire dans un grand club comme Manchester United. Selon The sun, l’intérêt d’Erik ten Hag pour Ruben Neves ne date pas d’hier puisqu'il suit le joueur depuis 2017 lorsque le milieu défensif évoluait encore à Porto.

Un mercato de grande envergure à Man United

Man United devrait être l’un des acteurs majeurs du mercato estival car les Mancuniens ont besoin de renforts dans tous les secteurs de jeu et Erik ten Hag devrait avoir les pleins pouvoirs pour recruter. Il y a quelques semaines, Manuel Akanji a été annoncé proche de Manchester, le défenseur international suisse viendrait concurrencer Harry Maguire et Raphaël Varane.

Au milieu de terrain, un intérêt des Red Devils pour Sergej Milinković-Savić a été évoqué. Le joueur de la Lazio Rome devrait quitter l’Italie cet été. En, attaque, la cible principale du club reste l’international uruguayen Darwin Nunez qui affole les compteurs cette saison avec Benfica. Les Red Devils seront donc très ambitieux cet été car ils ne veulent pas revivre une nouvelle saison blanche. Erik ten Hag aura pour mission d’enrayer cette spirale négative dès sa première saison à Manchester.