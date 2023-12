Désireux de renforcer l’effectif d’Erik ten Hag durant le mercato hivernal qui s’annonce, le board de Manchester United vise un super coup à l’OL avec John Textor.

Mercato OL : John Textor prêt à laisser partir un attaquant cet hiver ?

Déterminé à renforcer l’équipe de Pierre Sage durant le mercato hivernal, qui ouvre ses portes dans cinq jours, John Textor veut d’abord dégraisser afin d’alléger un peu la masse salariale de l’Olympique Lyonnais. Dans cette optique et contre toute attente, le club olympien pourrait se séparer de Rayan Cherki dans les semaines à venir. Surtout que le milieu offensif de 20 ans arrive au terme de son contrat en juin 2025. Selon les informations de RMC Sport, le propriétaire des Gones, John Textor, a prévu d’injecter 40 millions d’euros cash pour recruter et espère vendre pour 25 millions d’euros. Disposant d’une bonne côte sur le marché des transferts, l’international espoir français pourrait ainsi changer d’air dans le mois de janvier et l’OL pourrait en tirer un bon prix.

Rayan Cherki en Premier League en janvier ?

Sur le départ, Rayan Cherki est associé au Napoli, à la Juventus Turin et à Crystal Palace. Mais aux dernières nouvelles, le jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre. Estimé entre 15 et 20 millions d’euros, le natif de Lyon serait sur les tablettes de Manchester United, à en croire les renseignements obtenus par Caughtoffside. Le manager des Red Devils, Erik ten Hag, apprécie énormément le profil de Cherki et envisagerait de l’intégrer dans son effectif dès cet hiver. Le board mancunien serait donc prêt à se positionner avec une première offre concrète dans les prochains jours. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce dossier puisque le principal concerné a récemment confié qu’il ne souhaitait pas s’en aller cet hiver.