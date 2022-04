OM : Milik fait son mea culpa après son clash avec Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 07 avril 2022 à 16:09

Mécontent de son utilisation à l’ OM, Arkadiusz Milik a bien compris la teneur de ses critiques envers son entraîneur Jorge Sampaoli.

OM : Les confidences de Milik sur ses critiques envers Sampaoli

Malgré un bilan sportif honorable et une solide deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille connaît parfois quelques turbulences. Le management de l’entraîneur Jorge Sampaoli suscite en effet occasionnellement des tensions en interne. C’est notamment le cas d’Arkadiusz Milik. En début d’année 2022, à l’issue de la défaite l’ OM face à l’AS Monaco, l’avant-centre polonais avait vertement critiqué son entraîneur Jorge Sampaoli pour son coaching. Cette sortie avait alors suscité une polémique dans la cité phocéenne. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les relations entre les deux hommes se sont réchauffées.

Interrogé dans une interview accordée à Onze Mondial, Arkadiusz Milik est revenu sur ses critiques envers son entraîneur et a tenu à faire une mise au point. Il est conscient qu’il doit changer certaines choses. « J’essaye d'être objectif et de comprendre la situation. Parfois, je pense que c'est une bonne décision de me mettre sur le banc et parfois, j'estime qu'elle n'est pas bonne, mais le plus important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler », a-t-il reconnu.

Arkadiusz Milik veut s’adapter à la méthode Sampaoli

De temps en temps laissé sur le banc de touche de l' OM ou remplacé en plein match, Arkadiusz Milik relativise et respecte les choix de Jorge Sampaoli. Il compte à présent s’améliorer afin de répondre plus efficacement aux exigences de son entraîneur. « Si le coach a décidé de ne pas te faire jouer, c'est sa décision et tu dois la respecter. Ton boulot à toi, c'est d'essayer de savoir ce que tu peux améliorer pour faire partie de l'équipe », a-t-il ajouté. Le Polonais compte tout donner pour permettre à son équipe d’atteindre son grand objectif : la qualification en Ligue des champions.