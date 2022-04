OM Mercato : Révélations de taille dans le dossier Amine Harit !

Publié par Timothée Jean le 07 avril 2022 à 18:09

En difficulté à l’ OM, Amine Harit se rapproche vers un retour à Schalke 04. Son compatriote Mehdi Benatia apporte des confidences sur ce dossier.

OM Mercato : Amine Harit dans le dur à Marseille

Recruté lors du dernier mercato estival en provenance de Schalke 04, Amine Harit a connu des débuts difficiles à l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’ OM dans l’espoir de relancer sa carrière en Ligue 1, l’international marocain peine à convaincre son entraîneur Jorge Sampaoli. Il doit se contenter d’un faible temps de jeu sous ses nouvelles couleurs.

Ces moments difficiles ont profondément affecté l’ancien Nantais. C’est du moins la révélation faite par son compatriote Mehdi Benatia au micro de L’Équipe. « Je l'interrogeais : "Qu'est-ce que tu as fait ? Le coach ne t'aime pas ? Tu fais ce qu'il faut à l'entraînement ?" Il n'y avait pas vraiment de raisons, en fait. Mais une alternative : soit finir la saison en roue libre, soit attendre son heure en bossant », a confié l'ancien défenseur de la Juventus.

Amine Harit a tout pour briller à l' OM

Abonné au banc de touche de l’Olympique de Marseille durant la majeure partie de la saison, Amine Harit ne boude pas pour autant son aventure à l’ OM. Mieux, il travaille d’arrache-pied pour trouver une place de titulaire au sein de l’effectif. D’ailleurs, le joueur de 24 ans semble avoir retrouvé son meilleur niveau sous le maillot marseillais ces dernières semaines.

Tonitruant et décisif contre le Stade Brestois, l’attaquant marocain a récidivé dimanche lors de victoire de l’ OM à Saint-Etienne (2-4), en inscrivant le quatrième but de son équipe. Cette prestation remarquable à relancer les débats sur son avenir. Prêté sans option d’achat, le principal concerné pourrait poursuivre son aventure à Marseille la saison prochaine. « De la confiance, du temps de jeu, des jambes de feu, Harit a tout pour s'épanouir dans le cadre offensif prôné par Sampaoli », a assuré Mehdi Benatia. Reste à savoir si l’ OM acceptera de conserver son attaquant marocain. Dans le cas contraire, Amine Harit pourrait aller voir ailleurs cet été, d’autant plus que Villarreal envisagerait de l’attirer en Liga la saison prochaine.