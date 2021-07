Juventus Mercato : Officiel, Mehdi Benatia rejoint la Süper Lig !

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 15:31

En fin de contrat dans son club d’Al-Duhail FC, Mehdi Benatia a décidé de relever un nouveau challenge à 34 ans, en ralliant la Turquie et le club de Fatih Karagümrük, 8e de Süper Lig cette saison. L’ancien défenseur de la Juve a paraphé un contrat de trois saisons. Le joueur était en fin de contrat dans son club qatari qu’il avait rejoint en 2019, en partance de Serie A.

Juventus Mercato : Mehdi Benatia signe 3 ans au Fatih Karagümrük

Formé à l’Olympique de Marseille, l’international marocain Mehdi Benatia était en fin de contrat dans le club saoudien d'Al-Duhail FC et avait décidé de s’en aller au bout de deux ans et demi. « C’est la fin d’une belle expérience dans un pays exceptionnel ! Un club ambitieux, Al-Duhail SC, qui pendant 2 ans et demi m’a mis dans les meilleures conditions (...) J’ai toujours autant d’ambition et de passion, c’est pourquoi je vais prendre le temps d’étudier chacune des propositions qui me sont faites pour savoir de quoi sera fait mon futur ! »

Après des semaines de réflexions, Mehdi Benatia a finalement décidé de signer pour trois saisons dans le championnat turc. Après Balotelli (Nice,OM), Stambouli (PSG, Montpellier), Belhanda (Montpellier) ou encore Sacha Boey du Stade Rennais, la Süper Lig n’en finit plus d’attirer des joueurs passés par la France.

Benatia, légende des Lions de l’Atlas arrive en Turquie

À 34 ans, l’international marocain (60 matchs 2 buts) peut se targuer d’avoir eu une carrière de très haut niveau. Formé à l’OM, le joueur quitte le championnat de France en 2010 pour la Serie A et l’Udinese. Après 3 saisons fantastiques, le défenseur se fait recruter par l’AS Roma puis le Bayern Munich où il se révélera aux yeux de l’Europe. Après deux championnats d’Allemagne remportés, il retourne en Italie cette fois-ci à la Juventus où il fera figure de top défenseur d’Europe. Courtisé par de grands clubs il préfère rejoindre un championnat plus exotique, en signant en 2019 pour le championnat qatari.