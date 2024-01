Gennaro Gattuso a connu une soirée contrastée dimanche avec deux blessures enregistrées lors des seizièmes de finale de Coupe de France.

OM : Bilal Nadir et Michael Murillo blessés

L'Olympique de Marseille n'a pas pu franchir les seizièmes de finale de la Coupe de France. Les hommes de Gennaro Gattuso ont échoué devant le Stade Rennais dimanche à l'issue des tirs au but, ceci après un d'un but partout. Mais au-delà de cette élimination, le club phocéen a enregistré deux mauvaises nouvelles. Après moins d'une demi-heure de jeu, deux joueurs sont sortis sur blessure. Il s'agit de Bilal Nadir et Michael Murillo. Mais c'est surtout le cas du Marocain qui inquiète Gattuso, son staff technique et la direction marseillaise. Alors qu'on jouait la 25e minute, Bilal Nadir a reçu un coup sur la malléole de la part de Désiré Doué. Resté longtemps au sol, le milieu de terrain a finalement quitté ses coéquipiers pour être remplacé par celui qui revient de son prêt de Botafogo, Luis Henrique.

Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Gennaro Gattuso

A Marseille, il y a de quoi se faire des inquiétudes dans un contexte où le club est déjà privé de plusieurs joueurs cet hiver. Les nouvelles données par le conseiller du football du président de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, ne sont pas bonnes non plus. Interrogé sur la situation de Bilal Nadir, à la mi-temps de la rencontre face à Rennes, l'ancien international marocain a confié au micro de beIN Sports que « Ça ne sent pas bon ». De quoi donner quelques maux de tête à Gennaro Gattuso, déjà condamné à jongler avec les absences et les joueurs à sa disposition. Pablo Longoria devra sans doute accélérer ses plans sur le mercato. L'un des dossiers brulants reste celui concernant Saïd Benrahma que West Ham ne souhaite pas prêter mais préfère un transfert sec pour signer d'autres recrues.