OM-PAOK : Affrontements entre supporters, un premier bilan tombe

Publié par Timothée Jean le 07 avril 2022 à 20:09

En marge du choc OM-PAOK, deux violents affrontements ont eu lieu entre les supporters des deux formations. Un premier bilan vient de tomber à ce sujet.

OM-PAOK : Deux supporters grecs interpellés

Des débordements ont éclaté ce jeudi aux abords du stade Vélodrome, avant le quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, qui opposera l’Olympique de Marseille au PAOK Salonique. En effet, des supporters des deux équipes se sont échangés des jets de projectiles et de pétards, avant que les forces de l’ordre interviennent. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les antagonistes et stopper les affrontements au niveau du théâtre de Joliette, du Vieux Port et aux abords du stade.

D’ailleurs, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône vient de faire un premier bilan suite à ces débordements. Deux supporters grecs ont été interpellés par les forces de l’ordre. « Déjà 2 interpellations de casseurs grecs se réclamant des valeurs du sport... Ils auront à s'expliquer devant la justice française », peut-on lire dans le communiqué officiel de la Préfecture.

Des mesures de sécurité renforcées à Marseille

Rappelons que les autorités françaises avaient interdit le regroupement public des supporters du PAOK Salonique dans certains arrondissements de l'Olympique de Marseille. Des mesures de sécurité avaient été prises pour encadrer le déplacement des supporters grecs. Cependant, cela n’a pas empêché ces débordements entre les fans des deux camps. Mercredi soir déjà, les forces de police ont dû s'interposer entre des Ultras marseillais et leurs homologues grecs devant l'hôtel de ces derniers.

Suite à ces débordements, un dispositif de sécurité renforcé et réadapté a été mis en place dans le centre-ville marseillais et dans l’enceinte du stade Vélodrome afin d’éviter de nouveaux affrontements. L’ OM reçoit PAOK Salonique, jeudi soir, à partir en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence et tentera de prendre une option pour la qualification.