Clermont-PSG : La compo du Paris SG, énorme surprise en défense !

Publié par Thomas le 08 avril 2022 à 15:29

Le PSG se déplace ce samedi au stade Gabriel Montpied pour affronter le promu Clermont. Découvrez la compo du Paris SG avec un surprise de taille.

PSG : Sergio Ramos titulaire contre Clermont

Dernière ligne droite pour le Paris Saint-Germain, qui se déplace ce samedi à Clermont. Après leur nette victoire 5-1 contre le FC Lorient, les hommes de Mauricio Pochettino affrontent un nouveau mal classé du championnat, l’occasion pour le coach argentin de faire tourner son effectif. À 8 journées de la fin, le club de la capitale compte 12 points d’avance sur son dauphin l’Olympique de Marseille, de quoi laisser entrevoir un 10e titre à la fin de la saison.

Contre l’équipe de Pascal Gastien, 17e au classement, le PSG évoluera sans son capitaine brésilien Marquinhos, laissé au repos par Pochettino. Le défenseur central devrait ainsi laisser sa place en charnière centrale à Sergio Ramos. Titulaire pour la dernière fois contre Reims fin janvier, la recrue espagnole avait copieusement été sifflée lors de son entrée en jeu la semaine dernière. Alors que certains médias évoquent un possible transfert vers la MLS, l’ancien capitaine du Real Madrid compte bien démontrer tout son talent d’ici là, en enchaînant enfin les rencontres.

Une flopée d’absents contre les Auvergnats

Comme à l’accoutumée, le Paris SG devrait se présenter avec de nombreux forfaits, à commencer par Leandro Paredes, opéré et absent pour le reste de la saison. Son compatriote Angel Di Maria est lui aussi inapte pour le match de ce samedi et reprendra l’entraînement la semaine prochaine. Julian Draxler, également opéré, arrivera en toute fin de saison avec les Rouge et Bleu. Ander Herrera, Keylor Navas, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa sont eux aussi absents.

Kylian Mbappé capitaine du PSG ?

En pleine tourmente sur son avenir, l’attaquant star du PSG, Kylian Mbappé pourrait hériter du brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos ce week-end. L’attaquant tricolore, qui réalise une saison XXL voit petit à petit sa direction changer de ligne de conduite, lui offrant plus de protagonisme dans le projet qatarien. Outre son image, Mbappé souhaite également endosser le rôle de leader dans l’effectif parisien, et devrait récolter le fameux brassard contre le promu auvergnat. " Kylian comme d’autres joueurs entrent dans la réflexion ", a affirmé son coach en conférence de presse.

Compo probable du PSG contre Clermont Foot :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, P. Kimpembe, S. Ramos, J. Bernat

Milieux de terrain : M. Verratti, Danilo, I. Gueye

Attaquants : Neymar, L. Messi, K. Mbappé