PSG Mercato : Sergio Ramos s’en va, son successeur déjà désigné !

Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2022 à 23:27

En difficulté en Ligue 1, Sergio Ramos pourrait bien quitter le PSG l’été prochain. Un nom circulerait même déjà pour sa succession au Paris SG.

Sergio Ramos veut rester au Paris SG, mais

Arrivé gratuitement l’été dernier après seize années pleines et entières au Real Madrid, Sergio Ramos n’y arrive pas au Paris Saint-Germain. Régulièrement en proie à des soucis de santé, le défenseur central espagnol de 35 ans ne compte que cinq apparitions sous les couleurs Rouge et Bleu. Selon plusieurs sources concordantes, la direction parisienne serait prête à résilier son contrat courant jusqu’en juin 2023 afin de rendre possible un départ à l’issue de la saison. D’ailleurs, selon le journaliste Antonio Romero, le Champion du monde 2010 regrette d’avoir quitté le Real Madrid pour s’engager en faveur du club parisien.

« Sergio Ramos regrette son départ du Real Madrid. J’en suis absolument convaincu. Je pense aussi que certaines des blessures de Ramos peuvent avoir été causées par le stress de son départ. En tout cas, le PSG reste bien loin du Real Madrid des Galactiques. Le travail du Qatar cette saison était mauvais et le Real Madrid a fini le travail », a confié le journaliste espagnol lors de l’émission Carrusel Deportivo.

Cependant, Jordi Alba soutient mordicus que son compatriote n’envisage pas de quitter le Paris Saint-Germain, où il compte bien rendre au club la confiance qui lui a été portée l’été dernier. « Je lui ai parlé. Il a eu une année difficile : il a quitté le club de sa vie et c'est un sentiment inconfortable avec les blessures, mais il a très envie de continuer », a expliqué le latéral gauche du FC Barcelone dans une interview avec El Larguero sur La Cadena SER. Qu’à cela ne tienne. Après le nouveau fiasco européen, le Paris SG compte bien apporter un profond changement dans son effectif et aurait d’autres plans pour l’ancien capitaine des Merengues.

PSG Mercato : Evan Ndicka, la priorité pour remplacer Ramos

À trois mois de la fin de la saison, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient tranché en ce qui concerne Sergio Ramos. D’après le journaliste Fabrice Hawkins, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient prévu de se séparer de son numéro 4 à l’occasion du prochain mercato estival. « Au Paris Saint-Germain, on ne peut que constater les difficultés de Sergio Ramos qui sera poussé vers la sortie l’été prochain », a expliqué l’ancien journaliste de France Bleu.

Et pour lui succéder, les décideurs parisiens songeraient notamment à Evan Ndicka, qui évolue à l’Eintracht Frankfurt depuis juillet 2018. « Le PSG recherche un défenseur jeune et fiable. Evan Ndicka a bien été sondé. Rien de plus pour le moment », précise Hawkins sur son compte Twitter. Natif de Paris, le défenseur central formé à Auxerre pourrait quitter son club puisque son bail expire en juin 2023. Estimé à 28 millions d’euros, Ndicka pourrait obtenir un bon de sortie si la direction de l’Eintracht Frankfurt reçoit une offre jugée satisfaisante.

Affaire à suivre donc…