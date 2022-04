Stade Brestois Mercato : La Fiorentina s'intéresse à un cadre du SB29 !

Publié par Thomas G. le 08 avril 2022 à 16:17

La Fiorentina s'intéresse à un espoir du Stade Brestois. Les Italiens pourraient passer à l'action dans les prochains jours pour le défenseur français.

Selon les informations de l’insider turc Ekrem Konur, la Fiorentina serait intéressé par le défenseur français Lillian Brassier. Le joueur formé au Stade Rennais a été aligné à 23 reprises cette saison en Ligue 1 par Michel Der Zakarian. Le natif d’Argenteuil était arrivé à Brest en 2020 sous la forme d’un prêt avec option d’achat en cas de maintien du Stade Brestois en Ligue 1. Lilian Brassier est un défenseur, gaucher, qui peut à la fois évoluer en défense centrale et au poste de latéral gauche, même si son poste préférentiel reste celui de défenseur central dans une défense à 3.

Dans une interview accordé à Foot Mercato il révèle qu’il s’inspirait beaucoup de David Alaba et de Presnel Kimpembe. L’insider turc ajoute que les dirigeants de la Fiorentina prépareraient une offre de 5 millions d’euros pour le défenseur de 22 ans. Le club de Florence cherche un remplacant à Nikola Milenkovic qui pourrait partir à la Juventus.

Le contrat est quasiment rempli pour le SB29

Le SB29 est tout proche du maintien, avec 38 points au compteur à 8 journées de la fin, il ne leur reste plus que quelques points à engranger pour se maintenir. De plus, les Brestois ont 11 points d’avance sur le premier relégable. Un véritable tour de force pour les hommes de Michel Der Zakarian qui avait dû patienter la dernière journée pour savourer leur maintien l’an passé. Symbole de cette réussite, Franck Honorat réalise la meilleure saison de sa carrière, le milieu de 25 ans a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives cette saison.

Après la victoire à l’extérieur face au Montpellier HSC, les Brestois auront à cœur de confirmer ce bon résultat, face au FC Nantes à domicile. D’autant plus que leur dernière sortie à Francis Le Blé s’était soldé par une lourde défaite face à l’Olympique de Marseille 4-1.