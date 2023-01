Stade Brestois Mercato : Un attaquant se dirige vers l'Allemagne

Publié par Jules le 18 janvier 2023 à 01:04

Depuis le début du mercato hivernal, le Stade Brestois est très probablement l'un des clubs les plus actifs de Ligue 1 sur le marché des transferts.

Pour le moment, le Stade Brestois a d'ores et déjà validé l'arrivée d'un joueur, et le départ de deux autres. Tandis que le SB29 a récupéré Kenny Lala, ancien joueur du RC Strasbourg, pour occuper son couloir droit, le club s'est débarrassé de Jere Uronen, mais aussi de Gautier Larsonneur qui, même s'il était déjà en prêt à Valenciennes, s'est désormais engagé dans la durée avec l'ASSE. Et les choses ne devraient pas s'arrêter là pour le club breton.

Le Stade Brestois, 17e et relégable au bout de 19 journées, va sans doute chercher à se renforcer durant le mois de janvier, afin d'inverser la tendance, et réussir à accrocher son maintien dans les mois à venir. Pour ce faire, le SB29 penserait notamment à Jordan Amavi, latéral gauche de l'OM, actuellement prêté en Espagne. Mais pour cela, le Stade Brestois doit d'abord dégraisser son effectif, et le départ d'Irvin Cardona en Allemagne serait en passe d'être conclu.

Stade Brestois Mercato : Irvin Cardona va rapporter un peu d'argent à Brest

Si l'on en croit les informations révélées par Le Télégramme, il ne s'agirait plus que d'une question de temps avant qu'Irvin Cardona quitte le Stade Brestois. Le média régional affirme que le SB29 aurait déjà trouvé un accord avec le club allemand d'Augsbourg concernant un transfert sec du joueur dès cet hiver. Une opération qui pourrait rapporter un peu d'argent aux Brestois, qui pourraient en avoir bien besoin pour se renforcer.

Ainsi, la vente d'Irvin Cardona à Augsbourg pourrait rapporter environ un million d'euros dès cet hiver. Une belle somme pour un indésirable du Stade Brestois, qui était également annoncé dans le viseur de l'ASSE ces dernières semaines. Une fois la vente de l'attaquant de 25 ans finalisée, le SB29 pourra se pencher sur de potentielles arrivées.