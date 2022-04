PSG Mercato : Succession Leonardo, la réponse tombe pour Monchi !

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2022 à 21:34

À la recherche d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Leonardo, le PSG viserait Monchi. La réponse du dirigeant du FC Séville n’a pas tardé.

Contacts confirmés entre le Paris SG et Monchi

Déterminé à insuffler une dynamique nouvelle au Paris Saint-Germain après l’élimination précoce en Ligue des Champions face au Real Madrid, l’émir du Qatar serait à la recherche d’un remplaçant à Leonardo au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. « Le PSG est entré en contact avec Monchi dans la perspective d’un départ (qui n’est pas acté) de Leonardo. L’Espagnol est très apprécié à Doha. Monchi n’est pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain même s’il se plaît à Séville », assure le journaliste Fabrice Hawkins sur Twitter.

Après les pistes Arsène Wenger (FIFA), Fabio Paratici (Tottenham) et Michael Edwards (Liverpool), le club de la capitale ferait désormais de Monchi son grand favori pour succéder au dirigeant brésilien à l’issue de la saison. Les qualités de bon recruteur capable de dénicher de jeunes talents et sa gestion des joueurs auraient convaincu la direction parisienne. Cependant, cet intérêt ne serait pas totalement réciproque.

PSG Mercato : Monchi ne veut pas quitter Séville

Marqué par son échec à la Roma (2017-2019), Monchi ne serait pas vraiment emballé à l’idée de quitter le FC Séville, où il est très heureux dans sa vie privée et professionnelle, pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et d’après les informations relayées ce vendredi par le Mundo Deportivo, le club andalou n'aurait pas également envie de se séparer de son directeur sportif.

« À Séville, Monchi a tout le crédit pour travailler sans que personne ne remette en cause ses décisions. Tout le contraire de ce que le PSG peut lui offrir, un club avec des urgences où tout le monde est remis en cause. Monchi ne veut pas de cela, surtout après avoir vécu une expérience similaire à plus petite échelle à la Roma. Il ne veut pas faire la même erreur. Il n'envisage pas une offre d'Al-Khelaïfi », explique le quotidien espagnol.

Contrairement à Fabrice Hawkins, qui indiquait que « l’Espagnol est très apprécié à Doha et n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain même s’il se plaît à Séville », le natif de San Fernando n’aurait aucune intention de venir prendre la place de Leonardo au PSG.