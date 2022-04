PSG Mercato : Leonardo s’en va, le roi du recrutement arrive à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 05 avril 2022 à 21:49

De retour dans la capitale en juillet 2019, Leonardo pourrait à nouveau quitter le PSG cet été. Un nom ferait l’unanimité à Doha pour sa succession.

Leonardo sur la sellette au PSG

Trois ans après son retour fracassant, Leonardo pourrait faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Malgré un dernier mercato estival des plus clinquants avec les signatures de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le dirigeant brésilien est décrié pour son incapacité à vendre. Ainsi, le PSG se retrouve avec une liste d’indésirables qui s'accrochent à leurs juteux salaires.

Mais après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, les propriétaires qatariens du PSG voudraient remodeler l’effectif et engager un nouveau projet sportif. Fortement pressenti pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc, Zinédine Zidane ne voudrait pas collaborer avec Leonardo. L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan ne devrait pas survivre au vent de changement qui s’annonce à la Factory. Pour sa succession, un nom sortirait déjà du lot.

PSG Mercato : Monchi successeur de Leonardo au Paris SG ?

Fortement critiqué depuis la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Leonardo pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. À la recherche d’un nouveau directeur sportif, le club de la capitale viserait tout simplement l’un des meilleurs à ce poste au monde. En effet, d’après les informations divulguées ce mardi par le portail espagnol Todofichajes, les dirigeants du Paris SG voudraient remplacer le Brésilien de 52 ans par Monchi, actuellement en poste au FC Séville.

Grand artisan de la dernière décennie glorieuse du club andalou, l’ancien gardien de but espagnol a prouvé qu’il savait recruter. Considéré comme l’un des meilleurs directeurs sportifs de la planète, Monchi ferait tout simplement rêver les hautes autorités qatariennes du Paris Saint-Germain. Revenu à Séville après une expérience non concluante à la Roma, le natif de San Fernando serait la grande priorité de Nasser Al-Khelaïfi pour le renouveau des Rouge et Bleu. Toujours selon la même source, Monchi, qui cherche à relever le défi dans un top club, pourrait se laisser convaincre par le challenge parisien après avoir refusé de venir en 2016.