PSG Mercato : Monchi arrive au Paris SG avec une star argentine

Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2022 à 13:25

Outre Mauricio Pochettino, Leonardo pourrait également quitter le PSG pour céder sa place à Monchi, qui pourrait débloquer un premier gros dossier.

Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour l’arrivée de Monchi

À l’instar de l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino, Leonardo ne devrait pas survivre à la dernière humiliation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les propriétaires qatariens du club de la capitale reprocheraient au directeur sportif brésilien son incapacité à dégraisser un effectif rhétorique et budgétivore, l’un de ses principaux objectifs depuis son retour en juillet 2019. Déterminé à relancer son projet dans la capitale, le Qatar se serait mis à la recherche d’un remplaçant à Leonardo.

Si les noms d’Arsène Wenger (FIFA) et Fabio Paratici (Tottenham) ont été évoqués par les médias, le favori pour le poste se nommerait Monchi. Grand artisan de la décennie glorieuse du FC Séville, le dirigeant espagnol serait désormais le grand objectif de Nasser Al-Khelaïfi pour donner un tout autre visage au Paris Saint-Germain. Les décideurs parisiens auraient même déjà rencontré le directeur sportif du club andalou, selon le journaliste Fabrice Hawkins.

« Le PSG est entré en contact avec Monchi, le DS du FC Séville, dans la perspective d’un départ (qui n’est pas acté) de Leonardo. L’Espagnol est très apprécié à Doha. Monchi n’est pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain même s’il se plaît à Séville », a expliqué l’ancien journaliste de RTL sur Twitter. Après l’échec de son aventure à l’AS Roma, Monchi voudrait toujours rejoindre un club du Top 5 européen afin de tester ses compétences. La perspective d’intégrer l’organigramme du Paris SG avec un budget largement supérieur à celui dont il dispose au FC Séville et qu’il a vu à la Roma, enchanterait sérieusement l’ancien gardien de but. D’ailleurs, il pourra déjà fait montre de ses talents de recruteurs hors norme avec la signature d’une star argentine.

PSG Mercato : Paulo Dybala, première signature de Monchi ?

En fin de contrat en juin, Paulo Dybala va quitter la Juventus Turin afin de rejoindre un nouveau club. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant de 28 ans serait une priorité du Paris Saint-Germain, à la lutte avec l’Inter Milan. D’après les renseignements recueillis par le journaliste italien Nicolo Schira, le compatriote de Lionel Messi réclamerait un contrat de quatre ans et un salaire annuel de 10 millions d’euros pour signer.

Et alors que l’international argentin attendrait la fin de saison pour prendre sa décision concernant sa future destination, Monchi pourrait tenter de convaincre Dybala de quitter la Serie A pour le PSG afin de participer au premier succès européen du club phare du championnat français. « Arsenal s’est renseigné sur Paulo Dybala la semaine dernière, mais l’Inter (qui a déjà rencontré son agent ces derniers jours) et le PSG mènent toujours la course pour le signer libre. L’Atlético Madrid est également intéressé par la Joya », précise Nicolo Schira sur Twitter. Dans la foulée de son arrivée en cas d’accord, Monchi pourrait donc régler rapidement un premier dossier d’envergure pour les Rouge et Bleu.