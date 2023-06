En quête d’un nouvel entraîneur durant ce mercato, le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, ambitionne de boucler une signature au FC Séville.

Mercato OGC Nice : Jean-Pierre Rivère fonce sur Emilio de Dios

L'OGC Nice prépare son mercato estival dans le but de renforcer son équipe et devenir plus compétitif lors de la prochaine saison. Alors que le Gym se concentre principalement sur la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Didier Digard, d'autres aspects de l'organigramme du club sont également pris en compte. Parmi eux, le poste de directeur technique, actuellement vacant, suscite une attention particulière.

Et pour occuper ce poste, un nom se dégage déjà dans l’esprit des dirigeants niçois. Selon les informations du journal AS, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a jeté son dévolu sur Emilio de Dios, actuellement sous contrat avec le FC Séville, où il occupe des fonctions similaires. Sa vaste expérience et ses compétences en matière de gestion sportive font de lui un candidat attrayant pour la direction de l’OGC Nice.

Après le départ de Monchi pour Aston Villa, le club andalou risque donc de perdre un autre dirigeant de son effectif. Les Aiglons semblent déterminés à boucler cette signature au plus vite. Les négociations entre les différentes parties vont certainement s’accélérer dans les prochains jours en vue de parvenir à un terrain d’entendre pour les parties concernés par ce deal.

Qui est Emilio de Dios du FC Séville ?

À noter que le recrutement d'un directeur technique de haut niveau est essentiel pour le développement et la croissance du club. Cette personne joue un rôle clé dans la planification stratégique, l'identification des besoins de l'équipe, la supervision du recrutement des joueurs et l'amélioration des infrastructures du club. Il est crucial d'avoir une personne compétente et expérimentée à ce poste pour garantir une progression à long terme et des performances solides de l'équipe.

La nomination d'Emilio de Dios pourrait apporter une expertise précieuse à l'OGC Nice. En tant que membre du personnel technique du FC Séville, le dirigeant de 51 ans a participé à la réussite du club espagnol, notamment dans les compétitions européennes. Arrivé en 2017 au club espagnol en tant que responsable technique, Emilio de Dios a ensuite gravi les échelons pour devenir le secrétaire technique et chef du recrutement en 2018-2019.

Son expérience et sa connaissance approfondie du football lui permettront de relever des défis auxquels l'OGC Nice est confronté. Cependant, la tâche de convaincre Emilio de Dios de rejoindre le Gym ne sera pas facile. Il est toujours sous contrat avec le FC Séville, et les négociations pourraient s'avérer complexes. Jean-Pierre Rivère est donc prévenu.