ASSE : Dupraz fracasse les Verts après l'humiliation à Lorient

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 01:04

Difficile soirée pour l' ASSE. Pascal Dupraz a poussé un coup de gueule après la correction infligée par le FC Lorient à l'As Saint-Étienne (6-2).

L’ASSE corrigée par le FC Lorient au Moustoir

Après son revers contre Marseille (4-2), l’AS Saint-Étienne pensait renouer avec la victoire contre le FC Lorient ce vendredi. L’ASSE pensait d’autant plus tenir sa victoire puisque disposant de deux buts d’avance après 22 minutes de jeu. Mais au final, les Verts ont été renversés au Moustoir par les Merlus. Le club Morbinhan a signé une remontada cinglante face à Saint-Étienne en s’imposant (6-2). Grâce à ce succès, Lorient dispose désormais de 4 points d’avance sur sa victime du soir. De quoi courroucer Pascal Dupraz. L’entraîneur stéphanois a eu des mots durs après cette nouvelle humiliation face un concurrent direct dans la course au maintien.

AS Saint-Etienne : Après FC Lorient, Pascal Dupraz pointe un péché d’orgueil

Le coach de l’AS Saint-Étienne reconnaît sa part de responsabilité lors de ce « naufrage collectif » au Moustoir. « J’explique la défaite par ma responsabilité [...] C’est une faillite, je la déplore, et j’assume, car c’est ma responsabilité », admet le technicien stéphanois cité par L’Équipe. Il surtout regrette de ne pas avoir ramené ses hommes sur terre alors qu’ils disposaient d’une avance de deux buts. L’entraîneur de l’ASSE fustige notamment l’attitude affichée par ses poulains lorsqu’ils avaient l’avantage. « C’est un péché d’orgueil, une attitude vaniteuse, pas une attitude qui sied à un joueur professionnel […] Dans les comportements, les attitudes, on a cru trop vite qu’on allait gagner 2-0. Les attitudes n’étaient pas en adéquation avec ce qu’on devait faire », souligne-t-il.

Giflés par Lorient, les Verts vont tenter de se relancer à Geoffroy-Guichard face à Brest, actuel 12e de Ligue 1. Pour ce match, Pascal Dupraz espère que ses protégés vont se remettre au travail et surtout « respecter le plan de jeu ».