FC Lorient-ASSE : La compo tombe ! Grande première pour Crivelli

Publié par Thomas le 08 avril 2022 à 10:55

Rencontre cruciale pour Saint-Etienne, qui se déplace chez un rival direct au classement, le FC Lorient. Découvrez la compo de l' ASSE.

ASSE : Enfin une première titularisation pour Crivelli ?

Les matches sont comptés pour l’AS Saint-Etienne dans cette dernière ligne droite. Les Verts ont 8 journées pour se sortir de la zone rouge, 8 finales qui commencent ce vendredi soir contre le FC Lorient. Concurrents au maintien, les Merlus ne sont qu’à un petit point des Stéphanois, en d’autres termes, une victoire de l'une des deux équipes serait déterminante pour son sauvetage dans l’élite. Malgré un petit coup d’arrêt ces derniers temps et une douloureuse défaite contre l’Olympique de Marseille, l’ ASSE croit dur comme fer à son salut et compte bien inverser la tendance ce soir.

Pour ce faire, Pascal Dupraz pourra compter sur sa recrue hivernale, Enzo Crivelli, qui devrait débuter la rencontre contre le FCL, pour la première fois depuis son arrivée. Entré en jeu face à l’OM, l’attaquant de 27 ans devrait profiter du forfait de Wahbi Khazri et apporter son impact physique en pointe. « Enzo, ses qualités, c'est qu'il est tout sauf maladroit. On dit souvent de lui que ce n'est pas un joueur fin techniquement, et c'est tout le contraire. Par contre, généreux, il l'est. C'est un top coéquipier qui sait jouer simple », a déclaré le coach savoyard en conférence de presse jeudi.

Neyou de retour mais sur le banc

Hier face à la presse, l’entraîneur des Verts avait annoncé le retour dans le groupe d’Yvan Neyou, qui n’était pas apparu sur une feuille de match depuis le 22 décembre. Un come-back qui devrait faire du bien à l’effectif ligérien, néanmoins, l’international camerounais devrait débuter le match sur le banc. Dans l’entrejeu, Pascal Dupraz devrait aligner la paire Gourna-Youssouf en l’absence de Mahdi Camara, sanctionné par le club. Surprise également à droite, où L’Équipe annonce la titularisation de Gabriel Silva, au profit de Sada Thioub. La dernière titularisation du latéral brésilien avec Saint-Etienne remonte au 21 janvier et la défaite contre l'OL, 1-0.

Compo probable de l’ ASSE contre le FC Lorient :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : E. Mangala, H. Moukoudi, M. Nadé

Milieux de terrain : G. Silva, L. Gourna-Douath, Z. Youssouf, T. Kolodziejczak

Attaquants : R. Boudebouz, E. Crivelli, D. Bouanga