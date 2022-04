OL Mercato : Négociations pour le retour d'un ancien Lyonnais

Publié par ALEXIS le 09 avril 2022 à 16:43

OL Mercato : Un ancien gardien de but de l’OL pourrait revenir à Lyon. Il est en fin de contrat en juin avec son club actuel en Ligue 2.

OL Mercato : Rémy Riou vers un retour à l'Olympique Lyonnais

En fin de contrat avec le Stade Malherbe de Caen le 30 juin 2022, Rémy Riou sera libre de s’engager avec le club qu’il désire pendant le mercato estival. Les derniers bruits de couloir sur l’avenir du gardien de but évoquent son possible retour à l’ OL, son club formateur. Si l’on en croit les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, le portier de 34 ans est en négociation avec la direction du club rhodanien en vue d’un retour. « Sauf retournement de situation, le gardien du SM Caen, Rémy Riou devrait revenir à la maison, là où tout a commencé pour lui… à l'Olympique Lyonnais. Les discussions se poursuivent et vont dans le bon sens », a-t-il fait savoir. L’Insider spécialiste du mercato fait en plus une précision. D’après ce dernier, le natif de Lyon est visé pour être le 3e gardien de but des Lyonnais, derrière Anthony Lopes (31 ans) et Julian Pollersbeck (27 ans).

OL Mercato : L'expérience du portier formé à Lyon, un atout ?

Rémy Riou s’est offert une expérience à l’étranger après son départ du FC Nantes à l’été 2017. Il avait rejoint Alanyaspor en Turquie (2017-2018), puis le Royal Charleroi SC en Belgique (2018-2019). Il est revenu dans l’Hexagone en août 2019, en signant avec le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. Mais après trois ans au sein du club normand, le portier formé à l’ OL n’a pas eu de proposition de prolongation de son bail, qui expire à la fin de la saison. Notons que Rémy Riou n’a pas joué de matchs avec l’équipe professionnelle des Gones après sa formation (1995-2005). Il avait été prêté au FC Lorient lors de l’exercice 2006-2007. Il avait joué ensuite à l’AJ Auxerre (2007-2011), au Toulouse FC (2011-2012) et au FC Nantes (2012-2017) après son départ de Lyon. Même s’il n’aura (a priori) pas de temps de jeu avec l’équipe de Peter Bosz, Riou pourrait apporter de la concurrence à Lopes et Pollersbeck, grâce à son expérience (246 matchs disputés).