Après Jeffinho prêté à Botafogo, John Textor est sur le point d'officialiser le départ de Rémy Riou, cette fois-ci définitif, de l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL: Une dernière danse à Lyon pour Rémy Riou

Après avoir rejoint son club formateur en 2022, Rémy Riou est déjà sur le point de repartir de l'Olympique Lyonnais. Un départ déjà presque acté pour cet hiver pour ce gardien de but de 36 ans. Avec la signature de Lucas Perri officialisée par John Textor, recruté pour apporter de la concurrence à Anthony Lopes, la direction des Gones doit se séparer de Riou, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à l'OL. L'ancien nantais n'a disputé que onze petits matchs depuis son retour à Lyon. Mais avant de faire ses valises, le gardien de but a eu droit à une dernière danse en guise de remerciement et d'hommages. Rémy Riou est, en effet, entré en cours de jeu dimanche lors de la victoire facile 3-0 de l'Olympique Lyonnais devant Pontarlier, en 32e de finale de la Coupe de France. Une occasion de partir sur une bonne note qui lui a été offerte par Pierre Sage.

Pierre Sage confirme pour Rémy Riou

C'est un choix fort que Pierre Sage a opéré et qui a surpris certains fans et supporters qui ont assisté au succès de l'OL sur la pelouse de Pontarlier. A la 87e minute, alors que les Gones menaient déjà par 3 buts à 0, le technicien de 44 ans a décidé de lancer Rémy Riou dans le match. Il offre ainsi au gardien de 36 ans une occasion de mieux vivre ses derniers moments au club. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OL a tenu à justifier son choix par la volonté de le « remercier pour tout ce qu'il se passe au quotidien dans le vestiaire ». L'idée de lui donner un dernier match avant son départ était donc prévue et Rémy Riou pourra tourner tranquillement la page lyonnaise. Reste à savoir dans quel club il rebondira alors qu'on l'annonce déjà dans les petits papiers du Paris FC.