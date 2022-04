RC Lens : Des forfaits au RCL avant le match contre l'OGC Nice

Publié par ALEXIS le 09 avril 2022 à 18:45

Avant d’affronter l’OGC Nice, dimanche (17h), le RC Lens compte trois absents, dont un joueur important de l’équipe de Franck Haise.

RC Lens : Objectif ? finir le plus haut possible

En attendant le derby contre le LOSC à Lille, le 16 avril, le RC Lens reçoit l’OGC Nice au stade Bollaert, lors de la 31e journée de Ligue 1, dimanche. Le Racing Club n’est pas au mieux de sa forme avant le choc contre l’équipe de Christophe Galtier. Les Lensois n’ont pris que 4 points sur 12 points possible, lors de leurs 4 derniers matchs disputés en Ligue 1, soit 2 défaites, un nul et une victoire. Proche de décrocher une place en coupe d’Europe, un temps, le RCL a chuté au classement pour se retrouver à la 10e place avant la confrontation avec le Gym, actuel 5e de Ligue 1. Avec 44 points, l’équipe de Franck Haise est déjà assurée du maintien dans l’élite. Cependant, son objectif est de glaner le maximum de points lors de la dernière ligne droite de la saison, afin de finir le plus haut possible que la 7e place finale de l’exercice dernier.

Kakuta, Wooh et Jean indisponibles contre l'OGC Nice

Pour le match de dimanche, les nouvelles ne sont pas totalement bonnes pour le RC Lens. Les Sang et Or récupèrent certes Kevin Danso (défenseur central) et Florian Sotoca (attaquant), qui étaient suspendus contre lors de la défaite contre le RC Strasbourg à la Meinau (1-0), mais ils ne pourront pas compter sur trois autres joueurs. Ce sont : Gaël Kakuta, Christopher Wooh et Corentin Jean. Ils sont tous forfaits pour la réception des Aiglons comme l'a confirmé le technicien du club nordiste. Joueur clé du dispositif tactique de l’entraineur du Racing, Kakuta souffre d’une tendinite au niveau d’un genou. Concernant Wooh (défenseur central), il a un souci musculaire après avoir suppléé valablement Danso contre Strasbourg.

Quant à Corentin Jean, absent depuis plusieurs semaines, il a subi une intervention au niveau du ménisque. Son retour à l’entrainement collectif est prévu pour la semaine prochaine. Contrairement à Jean, Gaël Kakuta et Christopher Wooh devaient être opérationnels pour le derby Lille OSC - RC Lens. Par contre, Cheick Doucouré est d’ores et déjà forfait pour le match contre les Dogues. Suspendu pour cumul de cartons jaunes, le milieu défensif purgera sa peine lors de la 32e journée du championnat.