LOSC-RC Lens : Un coup dur tombe pour le RCL avant le derby !

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 13:02

Alors que le RC Lens se déplace à Lille dans une semaine pour le derby du Nord, le RCL sera privé d'un élément important.

Le RC Lens privé d'un milieu de terrain face au LOSC

Le RC Lens, qui était bien parti pour jouer la Coupe d'Europe cette saison, piétine en championnat depuis quelques semaines. Alors que les hommes de Franck Haise tenteront de se relancer face à l' OGC Nice dimanche, l'esprit de beaucoup de Lensois risque d'être déjà tourné vers la journée suivante avec un important derby du Nord sur la pelouse du LOSC. Un match entre le 11e et le 7e du championnat, alors que les deux formations ont encore la possibilité d'accrocher l'Europe en fin de saison.

Malheureusement, la tâche sera un peu plus dure pour le RC Lens car un cadre manquera à l'appel à Pierre Mauroy. En effet, Cheick Doucouré sera suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Un véritable coup dur pour le RCL qui devra affronter son plus grand rival sans l'un de ses titulaires indiscutables. Seko Fofana, quant à lui, devrait bel et bien être présent. Malgré les rumeurs de transfert incessantes concernant l'Ivoirien, Franck Haise espère de son joueur qu'il saura rester concerné et concentré jusqu'à la fin de la saison.

LOSC-RC Lens : Un derby clé pour les deux équipes

Si l'absence de Cheick Doucouré est autant préjudiciable pour le RC Lens, c'est aussi car la rencontre qui opposera le RCL et le LOSC revêt une importance primordiale en cette fin de saison. Pour le moment, les deux équipes ne sont qu'à trois points l'une de l'autre, et une victoire dans le derby pourrait permettre à chacune d'elles de se replacer correctement pour tenter d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe dans les prochaines semaines.

Lille, qui jouera à domicile, aura certainement envie de se venger de ses défaites dans les deux derby cette saison, en Ligue 1 et en Coupe de France. Quoi qu'il en soit, le RC Lens comme le LOSC devront assurer ce week-end pour ne pas aborder ce duel avec un trop gros écart au classement.