OGC Nice : Le terrible constat de Galtier après la correction à Lens

OGC Nice : Christophe Galtier a eu les mots durs envers ses poulains après la défaite du Gym ce dimanche contre le RC Lens (3-0).

OGC Nice : Les Aiglons corrigés par les Sang et or

L’ OGC Nice n’y arrive plus depuis son exploit contre le Paris Saint-Germain. Dimanche, Nice a lourdement chuté sur la pelouse du RC Lens. Les Sang et or ont étrillé les Aiglons à Bollaert (3-0) grâce à un doublé d’Arnaud Kalimuendo et une réalisation de Cheick Doucouré. Battu par le Racing, le Gym voit ses chances de terminer sur le podium s’éloigner. Le club azuréen accuse désormais 5 points de retard sur le Stade Rennais, vainqueur de Reims samedi (2-1). Les hommes de Christophe Galtier restent sur quatre matchs sans victoire en championnat : deux nuls et autant de défaites. L’entraîneur niçois s’en est pris à ses joueurs après la débâcle à Lens.

Christophe Galtier fracasse ses poulains après Lens

Le coach de l’ OGC Nice déplore la passivité de ses poulains contre le RC Lens. « Moi, je ne peux pas vous expliquer l’inexplicable de la deuxième période. Tout avait été dit à la pause. Je sais ce que j’ai dit. On prend un but, deux buts, à onze contre dix, parce qu’on a pensé qu’il ne fallait plus défendre. On n’a pas respecté le jeu. On a joué une équipe de Lens composée de compétiteurs. Lens a joué une équipe de Nice composée de touristes », a lâché Christophe Galtier après la rencontre.

Battu par Lens, Nice cale à la 5e place du championnat. Le Gym va tenter de se relancer à domicile contre le FC Lorient lors de la prochaine journée. Pour cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de Mario Lemina et Dante, tous deux expulsés contre le RCL.