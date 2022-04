ASSE Mercato : Le Montpellier HSC proche d’un joli coup à Saint-Etienne

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 12:17

ASSE Mercato : À la lutte pour le maintien, l’AS Saint-Etienne pourrait perdre certains joueurs cet été. Le Montpellier HSC pourrait en profiter.

ASSE Mercato : Un ailier français va quitter Saint-Etienne cet été

Certain de disputer à nouveau la Ligue 1 la saison prochaine, le Montpellier HSC prépare déjà le mercato estival à venir. Et le club héraultais pourrait aller piocher à l’AS Saint-Etienne. C’est en tout cas ce que croit savoir le site spécialiste AllezPaillade. En effet, d’après le portail sportif, Arnaud Nordin, en fin de contrat avec les Verts le 30 juin prochain, serait dans le collimateur d’Olivier Dall’Oglio et des dirigeants du club pailladin.

Passé pro à Saint-Etienne en 2016, l’ailier de 23 ans voudrait quitter le Forez afin de passer un cap dans sa carrière. L’international espoir français ne serait donc pas contre une arrivée à la Mosson lors du prochain mercato estival, selon la même source. Et les grandes manœuvres seraient déjà en cours pour rendre cela possible.

ASSE Mercato : Discussions avancées entre Nordin et le Montpellier HSC

Auteur d'une saison moyenne avec 5 buts et 5 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, Arnaud Nordin serait en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Un temps annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers, allemands en particulier, le protégé de Pascal Dupraz serait plus que jamais sur le départ, mais pourrait finalement poursuivre en Ligue 1. AllezPaillade explique notamment que les dirigeants de Montpellier HSC seraient en négociations très avancées avec les représentants de Nordin.

Les pourparlers se poursuivraient entre les deux parties, mais le coéquipier de Denis Bouanga serait déjà emballé à l'idée de rejoindre Montpellier la saison prochaine. Avec Téji Savanier, Stephy Mavididi et le récent retour de Rémy Cabella, le secteur offensif de l’équipe du MHSC est déjà bien fourni, mais pourrait l'être un peu plus avec le renfort à venir du numéro 18 de l’ASSE.