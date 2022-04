Real Madrid Mercato : Luka Modric courtisé par deux clubs en Europe !

Publié par Thomas le 11 avril 2022 à 16:17

Real Madrid Mercato : En fin de contrat en juin chez les Merengues, le milieu croate Luka Modric commence à attirer du monde en vue du prochain mercato.

Real Madrid Mercato : Le doute plane sur l’avenir de Modric

Quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et Ballon d’Or 2018, Luka Modric arrive cette saison logiquement à un tournant de son aventure madrilène, lui qui est au club depuis 2012. À 36 ans, le génie croate continue d’émerveiller les supporters mais aussi son entraîneur Carlo Ancelotti, qui continue de le titulariser au milieu de terrain aux côtés de ses vieux acolytes, Toni Kroos et Casemiro. Etincelant contre le PSG en Ligue des Champions, l’ancien joueur de Tottenham se trouve néanmoins à un moment clé de sa carrière.

À quelques mois de la fin de son contrat au Real Madrid, Luka Modric n’a toujours pas convenu de prolongation avec ses dirigeants et le temps est compté. Comme le dévoile Sergio Santos, journaliste du quotidien AS, la rénovation du contrat du joueur est au point mort, l’idée de Florentino Pérez est de débuter les pourparlers lors des prochaines semaines. Pour rappel, le Real a lancé cette saison une vaste campagne de prolongation de son effectif, débutée l’été dernier avec Benzema (juin 2023) et Courtois (juin 2026), suivie par celles de Valverde (juin 2027) et Carvajal (juin 2025).

Real Madrid Mercato : Modric, des offres et une concurrence accrue

Si Luka Modric clame et a toujours clamé son envie de rester dans la capitale espagnole, le joueur pourrait tout de même décider de quitter le Real, pour s’offrir un dernier challenge avant de raccrocher les crampons. D’après le journaliste espagnol, le milieu croate disposerait de deux offres " importantes " de clubs étrangers sur la table, de quoi le faire réfléchir davantage.

La signature l’été dernier d’Eduardo Camavinga et la forte concurrence avec Federico Valverde, pourraient pousser le Ballon d’Or 2018 à aller voir ailleurs. L’autre option serait que ce dernier soit prolongé d’une à deux saisons supplémentaires chez les Blancos, pour connaître le nouveau Santiago Bernabeu mais aussi pour acter sa fin de carrière dans son club de cœur.