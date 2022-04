Barça Mercato : Après Kessié, une arrivée au milieu officialisée !

Publié par Thomas le 11 avril 2022 à 18:17

Barça Mercato : L'été du FC Barcelone s'annonce déjà mouvementé. Après la signature de Franck Kessié, le club catalan va acter une arrivée au milieu.

Barça Mercato : Miralem Pjanic va rentrer à Barcelone

Auteur d’un mercato plutôt timide l’été dernier, le FC Barcelone compte mettre les bouchées doubles dans quelques mois, dans l’optique de révolutionner son effectif. Alors que les Blaugranas ont déjà acté les signatures successives de Franck Kessié et Andreas Christensen, l’équipe de Xavi Hernandez va également enregistrer un renfort inattendu, au poste de milieu de terrain. Prêté l’été dernier à Besiktas, Miralem Pjanic ne sera pas conservé par le club turc où il a récemment été relégué sur le banc de touche.

Ce lundi, le directeur sportif stambouliote, Ceyhun Kazanci, a fait une grande annonce sur l’avenir du Bosnien de 32 ans. " Pjanić est prêté dans notre équipe depuis le début de saison. Cependant, nous ne continuerons pas avec lui la saison suivante. Nous débuterons uniquement avec des joueurs qui sont en adéquation avec le système de l’entraîneur ", a déclaré le dirigeant de Besiktas. Entre prestations en dents de scie et blessures contrariantes, Pjanic va donc officiellement faire son retour au Barça, par la petite porte. Celui qui avait été poussé vers la sortie l’été dernier par Ronald Koeman ne devrait pas bénéficier de plus de crédit sous Xavi et envisage un départ dans quelques mois.

Barça Mercato : Quel futur pour Pjanic ?

Avec la montée en puissance de jeunes pépites comme Pedri, Gavi ou Nico, la place de Miralem Pjanic dans l’effectif barcelonais semble fortement compromise. L’ancien joueur du FC Metz est sous contrat jusqu’en 2024 avec le club catalan mais semble se diriger tout droit vers un nouveau transfert lors du mercato. Comme le rappelle AS ce lundi, le milieu de terrain reste très apprécié en Italie. Si la Juventus le suivait avec attention l'été dernier, c'est vers d'autres écuries de Serie A, moins huppées, que le Bosnien devrait se tourner. Ce qui est sûr, c’est que ce dernier ne devrait pas s’éterniser au Barça.