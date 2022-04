PAOK-OM : Une terrible décision se précise pour Marseille !

Publié par Thomas le 11 avril 2022 à 17:47

Conference League : À quelques jours du match retour entre Marseille et le PAOK, l' OM pourrait voir la rencontre impactée par une décision du club grec.

Conference League, PAOK-OM : Un match sous tension en Grèce

La pression monte à l’approche de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique. Après sa victoire 2 buts à 1 au Stade Vélodrome la semaine passée, le club phocéen se doit de réaliser un match plein en Grèce, pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour le tour suivant en Conference League. Outre le terrain, cette rencontre a également fait couler beaucoup d’encre jeudi dernier, à cause des tristes affrontements et débordements survenus dans les rues marseillaises.

Des agissements graves qui avaient conduit les hautes autorités à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les violents affrontements survenus aux abords du stade. Dans la foulée de la rencontre, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a fait savoir à l’UEFA les difficultés dont elle a fait face jeudi dernier, pointant du doigt notamment le mauvais comportement des supporters grecs. De son côté, le PAOK Salonique a estimé que ses supporters avaient été maltraités en terre olympienne, de quoi attiser davantage les tensions existantes entre les deux clubs.

OM : La police grec demande l’interdiction de déplacement

Ces risques qui planent sur le match retour entre le PAOK et Marseille ce jeudi ont poussé les forces de l’ordre locales à demander officiellement l’interdiction de déplacement des supporters de l’ OM dans la ville grecque. Le ministre de l’intérieur, Takis Theodorikakos, se serait même entretenu avec l’UEFA pour appliquer cette mesure au plus vite.

L’idée des autorités est d’empêcher les échauffourées survenues la semaine passée, qui pourraient se révéler bien plus dramatiques que lors du match aller. L’information vient à l'instant d'être officialisée par l’Olympique de Marseille, qui dans son communiqué " regrette que ses supporters soient privés d'encourager leur équipe de cœur, mais respecte la décision prise par les autorités grecques ".