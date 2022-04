PSG Mercato : Priorité de Leonardo, Tchouaméni dit non à Paris

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 16:39

Objectif numéro 1 de Leonardo au PSG, le milieu tricolore Aurélien Tchouaméni aurait décidé de recaler le club francilien pour une raison bien précise.

PSG Mercato : Tchouaméni a fait son choix

Quid de l’avenir d’Aurélien Tchouaméni ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, l’international français est fortement pressenti cet été pour quitter le Rocher, après deux saisons exceptionnelles, où il s’est révélé comme l’un des meilleurs milieux du championnat. Très courtisé en Europe, le joueur de 22 ans est la priorité de deux clubs : le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Rivaux sur le terrain, les deux cadors mènent également une lutte acharnée sur le marché des transferts, faisant un forcing intense pour enrôler l’ancien Bordelais.

Si le PSG, sous l’impulsion de Leonardo, fait tout son possible pour signer Tchouaméni, le joueur aurait tranché sur son avenir, préférant mettre l’offre parisienne au second plan. Comme le révèle RMC Sport ce mercredi, le joyau de l’AS Monaco aurait convenu de prioriser les avances venues de l’étranger. Le milieu de terrain souhaite avant tout évoluer dans un nouveau championnat, plus compétitif et voit ainsi l’intérêt du Real Madrid comme une réelle opportunité. Un coup dur pour les Rouge et Bleu qui avaient fait du Français leur objectif de l'été, après la prolongation de Kylian Mbappé.

100 millions d’euros pour Tchouaméni

Outre les dossiers Haaland et Mbappé, Aurélien Tchouaméni devrait être le joueur frisson du prochain mercato estival. Doté d’une cote chaque jour grandissante, le Monégasque devrait coûter une sacrée fortune à son futur club, qui devrait débourser entre 80 et 100 millions d’euros, selon Le Parisien. Le média francilien confirme dans son édition du jour l’avantage madrilène dans le dossier et la forte envie du joueur à expérimenter un autre championnat.

En cas d’échec dans le dossier Tchouaméni, Leonardo pourrait alors réactiver la piste Paul Pogba, qui aurait de son côté donné son feu vert pour rallier la capitale française. Ce qui est sûr, c’est que l’entrejeu du Paris SG devrait connaître du mouvement cet été.