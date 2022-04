ASSE : Une superbe nouvelle tombe pour Dupraz avant Brest !

Publié par Thomas le 12 avril 2022 à 15:56

Dans la tourmente après sa gifle reçue contre le FC Lorient (6-2), l' ASSE a enregistré cette semaine le retour d'un cadre important à l'entraînement.

ASSE : Wahbi Khazri enfin de retour avec Saint-Etienne

Les jours sont comptés à l’AS Saint-Etienne. À 7 journées de la fin du championnat, les Stéphanois retiennent leur souffle dans l’espoir de se maintenir dans l’élite à l’issue de la saison. Après un début d’année 2022 séduisant, Pascal Dupraz et ses hommes ont fini par sombrer, enchaînant deux nuls (contre Lille et Troyes) puis deux revers importants, dont une gifle reçue ce week-end contre le FC Lorient. Un coup dur terrible pour Sainté qui avait en plus perdu son attaquant Enzo Crivelli juste avant la rencontre.

Désormais privé de sa recrue hivernale, Pascal Dupraz pourra compter sur le retour salvateur de son homme fort et meilleur buteur, Wahbi Khazri. L’international tunisien, blessé depuis le dernier rassemblement international, a fait son grand retour à la séance collective lundi, de quoi annoncer son retour dans le groupe face au Stade Brestois samedi prochain. Pour rappel, après l’écurie bretonne, l’ ASSE se déplacera à Bordeaux pour une finale avant l’heure, face à une formation girondine qui semble aller mieux ces dernières semaines.

Bordeaux privé de son meilleur joueur contre Sainté

Si Pascal Dupraz récupère son attaquant pour le reste des échéances en championnat, pour David Guion la donne est différente. Pour la rencontre FCGB-ASSE, l’entraîneur bordelais devra en effet se passer de son meilleur buteur (à égalité avec Alberth Elis), Hwang Ui-jo. L'attaquant coréen est suspendu pour le choc contre Saint-Etienne à cause de son carton jaune reçu face au FC Metz ce week-end.

À un petit point de la formation stéphanoise, le FCGB pourrait jouer un bien mauvais tour à Pascal Dupraz dans huit jours, lui chipant la place de barragiste en cas de victoire. Du côté du club ligérien, l’heure est à la mobilisation. Dans la foulée de la défaite contre les Merlus, une réunion de crise a eu lieu avec les joueurs, à l’initiative de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Lors de cet entretien, des objectifs ont été fixés pour les deux prochaines rencontres (Brest et Bordeaux), comme le révèle le site EVECT.