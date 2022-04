Juventus Mercato : La Juve concurrence Paris pour un crack !

Publié par Thomas G. le 12 avril 2022 à 22:26

Juventus Mercato : La Juve serait intéressé par un international brésilien de l'Ajax. Le joueur est ciblé par les plus grands club européens.

Juventus Mercato : Antony, futur bianconero ?

La Juventus Turin s’apprête à perdre Paulo Dybala cet été. Le club Turinois doit remplacer l’international argentin par un joueur de son calibre pour ne pas se retrouver orphelin d’un maître à jouer. Un intérêt des Juventini pour Giacomo Raspadori a été évoqué cette semaine par la presse italienne. Néanmoins, selon les informations du site Calciomercato, les Bianconeri sont également intéressés par Antony. L’attaquant de l’Ajax impressionne cette saison et il est ciblé par les plus grands clubs européens. La Juventus souhaiterait le faire venir pour l’associer à Dusan Vlahovic et Federico Chiesa. L’Ajax réclamerait une indemnité de 35 millions d’euros pour le Brésilien de 22 ans.

Antony est une sérieuse option pour la Juventus, car en plus du départ de Paulo Dybala, Federico Bernardeschi devrait aussi quitter Turin. Ainsi, en cas d’arrivée dans la région du Piémont, Antony serait titulaire. Un avantage pour les Turinois, car les deux autres clubs avancés sur le dossier, Manchester United et le PSG, ne peuvent pas lui assurer une place de titulaire.

Cure de jouvence à Turin

Selon la Gazetta dello Sport, les dirigeants de la Juventus Turin devraient faire confiance aux jeunes la saison prochaine. Ainsi, Federico Chiesa et Matthijs de Ligt pourraient prendre plus de poids au sein du vestiaire. Une proposition pour prolonger son contrat sera transmise au défenseur néerlandais cet été.

En plus des joueurs déjà présents, les Juventini ciblent de jeunes joueurs capables de progresser de manière significative avec la Vieille Dame. En effet, les Bianconeri s’intéressent également à Giacomo Raspadori, Nahuel Molina et Sergej Milinkovic- Savic, trois jeunes joueurs avec une très grosse marge de progression. Une chose est sûre, il faudra compter sur la Juventus cet été.