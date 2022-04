PSG Mercato : Le Benfica annonce la couleur pour Darwin Nunez !

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2022 à 21:26

PSG Mercato : Placé dans le viseur du Paris SG, Darwin Nunez pourrait quitter le Benfica cet été. Mais le club portugais ne compte pas brader son joueur.

PSG Mercato : L’entraîneur du Benfica fixe le prix pour Darwin Nunez

Alors qu’Angel Di Maria va s’en aller librement cet été, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Darwin Nunez. Auteur de 31 buts et 3 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, l’avant-centre du Benfica Lisbonne fait partie des joueurs les plus demandés sur le marché des transferts. Alors que Mauro Icardi et Angel Di Maria pourraient changer d’air cet été, les dirigeants parisiens seraient prêts à faire le nécessaire pour attirer l’international uruguayen de 22 ans déjà considéré comme le « nouveau Edinson Cavani. »

Mais à en croire les propos de son entraîneur, il faudra être prêt à casser sa tirelire pour espérer obtenir sa signature. Conscient de l'intérêt que suscite l'Uruguayen, Benfica espère ainsi récupérer un joli pactole avec son éventuel transfert. En conférence de presse, après la victoire face à Belenenses samedi soir (3-1), Nélson Verissimo a ouvertement déclaré qu’il espère que Darwin Nunez sera vendu même prix que João Félix en 2019.

« Darwin est un excellent joueur, il a montré toutes ses qualités. C'est un jeune joueur, avec beaucoup de potentiel, il est naturel qu'il suscite l'intérêt des grands clubs européens. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, j'espère en tant que fan de Benfica qu'il ira vers des chiffres proches de ceux de João Félix », a déclaré le coach du club portugais.

Le Paris SG devrait donc s’apprêter à signer un chèque d’un peu plus de 127 millions d’euros pour Nunez. Mais selon la presse anglaise, les dirigeants du Benfica ne verraient pas les choses de la même façon que leur entraîneur.

PSG Mercato : Un chèque de 70M€ suffisant pour Darwin Nunez ?

Débarqué en septembre 2020 en provenance d’Almeria contre une enveloppe de 24 millions d’euros, Darwin Nunez pourrait rapporter trois fois plus au Benfica. D’après le tabloïd britannique The Athletic, la direction du Benfica ne s’opposerait pas forcément à un départ de Nunez à la seule condition de recevoir une offre ferme de 70 millions d’euros. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, le natif d’Artigas serait également dans les plans de Chelsea et de Manchester United.

Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.