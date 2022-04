OM Mercato : Payet lâche une incroyable révélation sur sa carrière

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2022 à 00:26

OM Mercato : Dimitri Payet ne pense pas à un départ de Marseille, mais l’attaquant de 35 ans se rappelle un choix fort qu’il a fait dans sa carrière.

OM Mercato : Dimitri Payet a recalé un grand club en 2017

Invité de l'émission « Le Vestiaire » sur RMC Sport, Dimitri Payet est revenu sur sa carrière. Revenu à l’Olympique de Marseille depuis janvier 2017, le milieu de terrain offensif français a publiquement avoué avoir été courtisé par Manchester United lorsqu'il évoluait à West Ham entre 2015 et 2017, et d'autres équipes. Finalement, le natif de Saint-Pierre a préféré faire son retour à Marseille, un choix mûrement réfléchi.

« Je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets. J'ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d'autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d'autres. C'était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille », a expliqué l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne. Heureux de son choix, Payet espère terminer sa carrière à l’OM dans de bonnes conditions.

OM Mercato : Payet évoque sa fin de carrière à Marseille

Présent avec ses coéquipiers William Saliba, Amine Harit et Pape Gueye, Dimitri Payet s’est projeté sur la fin de son aventure avec le club phocéen sur la Chaîne RMC Sport. Cadre de l’effectif de Jorge Sampaoli, le capitaine de l’équipe marseillaise a envie de finir sa carrière sur la Canebière en laissant une trace dans le club.

« J’ai eu la chance de connaître l'OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c'est. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c'est quelque chose d'énorme pour moi et ma famille. J'espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace », a déclaré Payet. Un succès en Ligue Europa Conférence serait pour le peuple marseillais un très bon cadeau de la part du Réunionnais.