Vente du PSG : Les Al Thani envoient un message fort à l'OM

Publié par Gary SLM le 13 avril 2022 à 14:43

La vente du PSG évoquée dans l'émission El Chiringuito a fait du bruit en France, y compris du côté des nombreux fans de l’ OM.

Vente du PSG : Le corps-à-corps de bin Jabor Al Thani avec les fans marseillais

Depuis la vente du PSG par Colony Capital à QSI, le club de la capitale a changé de standing et rafle quasiment tous les ans les titres de champion de France. Le Paris Saint-Germain est tout simplement devenu le plus grand club de football de France depuis l’arrivée des Qataris à sa tête. Les énormes fonds décaissés par les propriétaires de l’écurie parisienne ont permis les transferts de grands joueurs tels que Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé, y compris de l’impensable Lionel Messi.

Depuis, les supporters de l’OM souhaitent la vente de leur club à de riches saoudiens afin de retrouver la rivalité qui les opposait. Malgré les annonces de certains journalistes d’une vente de l’OM quasi bouclée, aucun élément officiel n’est venu confirmer les rumeurs. Désespérés, les supporters marseillais ne savent plus où donner de la tête et c’est dans ce moment de découragement que l'émission de télévision espagnole El Chiringuito a livré une bonne nouvelle pour les phocéens.

En effet, selon les journalistes de l'émission, l’Émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani aurait décidé de vendre le PSG. Les supporters de l’équipe olympienne ont vu dans cette annonce une sorte de consolation. Certains estimant qu’un départ des Qataris va au moins redistribuer les cartes en Ligue 1. L’Olympique de Marseille n’a plus rien gagné depuis 2012 et sa victoire en Coupe de la Ligue.

Les fans n'ont plus qu'à espérer une vente de l'OM

Seulement, cette rumeur de la vente du PSG n’est pas fondée et les dirigeants du club parisien l’ont déjà fait savoir. Pour ne laisser planer aucun doute, Khalifa bin Hamad bin Jabor Al Thani, neveu de l’Émir du Qatar, assure qu’il n’y aura pas de désengagement de sa famille au PSG. Il a pour cela adressé une moquerie aux supporters marseillais qui s’étaient dépêchés de tweeter sur le sujet. " Mes amis de l'OM. Nous n'allons pas partir tout de suite. Alors n'espérez même pas être champions de sitôt ", précise le tweet du membre de la famille du propriétaire du Paris SG.

Hamad bin Jabor Al Thani est bien informé sur les affaires du club parisien puisqu'il a été le premier à annoncer un accord entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi avant le transfert de l'argent du FC Barcelone. La chute financière du concurrent du Paris Saint-Germain n'étant pas pour maintenant, les supporters de l'OM n'ont plus qu'à espérer un rachat de leur club par de riches investisseurs. Cette option est à ce jour une des plus crédibles pour permettre à l'équipe de rivaliser de nouveau avec le PSG.